500 000 открыток отправили жители и туристы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году

Наибольшей популярностью пользуются художественные и тематические открытки с изображением видов города, каналов и мостов, открытки с различных крупных культурных, спортивных и деловых мероприятий, а также унифицированные поздравительные: «С праздником!», «Поздравляю!», «С днём рождения!», «С юбилеем!».

«С каждым годом растёт популярность традиционных открыток. Такой знак внимания воспринимается как модный и душевный, ведь написанное от руки послание дарит настоящие эмоции и ощущение личного участия», – отметил директор группы регионов Северо-Запад и Центр Почты России Александр Вакуленко.

История почтовой открытки в России началась с Высочайшего указа от 25 марта 1872 года, который санкционировал обращение «открытого письма». На лицевой стороне первых экземпляров размещались императорский вензель, номинал и надпись «Почтовое управление». Пик популярности этого вида корреспонденции пришёлся на рубеж XIX–XX веков, когда на лицевой стороне разрешили печатать изображения.