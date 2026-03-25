Профилактика пала сухой растительности в пожароопасный период

ВрИО заместителя начальника ОНДиПр Гатчинского округа Виктор Чугаев выступил с докладом, в котором подчеркнул, что именно весенний период характеризуется резким ростом числа возгораний, возникающих из-за неконтролируемого пала сухой растительности или неосторожного обращения с огнем. Он отметил, что стихийный пал травы за считанные минуты может распространиться на значительные площади, создавая прямую угрозу жилым строениям, линиям электропередач и лесным массивам.

По итогу заседания было решено усилить надзорным органам профилактическую работу с населением, живущими в частных домовладениях, и на территориях садовых товариществ, также было рекомендовано главам территориальных управлений Гатчинского округа взять под личный контроль выполнение противопожарных мероприятий, так как человеческий фактор остается основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона.

ОНДиПР Гатчинского округа