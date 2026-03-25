Льготный тариф на электроэнергию расширен в Ленинградской области

Что меняется:

✅ Льготный тариф расширен. Для льготных категорий потребителей тариф первого диапазона теперь действует в границах потребления от 0 до 4500 кВт·ч. Раньше льгота распространялась только на 2700 кВт·ч.

✅ Снижена нагрузка за превышение лимита. Если объем потребления выходит за пределы второго диапазона, льгота сохраняется: компенсируется разница в тарифах за объемы в границах второго диапазона. Оплата по полному тарифу идет только за третий диапазон.

✅ Расширен круг льготников. Право на льготу получают не только собственники жилья, но и члены их семей: супруги, дети и родители, а также граждане, вселенные в установленном порядке в качестве членов семьи.

✅ Сняты ограничения по долгам. При определении права на льготу не учитывается задолженность, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления закона в силу.

«Сейчас на переходный период для негазифицированных домов объединили первый и второй диапазон до 4500 киловатт по единому тарифу 6,70 руб за киловатт. Эта льгота будет касаться всех постоянно проживающих в домовладениях (зарегистрированных в Ленобласти) собственников и их родственников. Долги по оплате электроэнергии, образовавшиеся после 1 января 2026 года не станут препятствием для получения льготы. К наступлению нового отопительного сезона вместе с ФАС, Россетями, Ленэнерго рассмотрим возможности для увеличения диапазонов для жителей региона. Поручил распространить информацию о введенных льготах максимально широко — через памятки, инструкции, и разъяснения в местные администрации, ТОСы, старост», - прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.