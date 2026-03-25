Для мам малышей отменят испытательный срок

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года. С этой даты работодатели будут не вправе включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для женщин с детьми в возрасте до трех лет.

"Изменения дополнительно защитят трудовые права молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска", - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законодатели делают очередной шаг по поддержке семей, мам с маленькими детьми, отметила соавтор документа, вице-спикер Анна Кузнецова ("Единая Россия"). "Более миллиона мам сегодня находятся в декрете, воспитывают малышей, - заявила она. - Законодательные нормы предполагают льготные формы трудоустройства для таких мам, но они распространяются на возраст до полутора лет. А по сегодняшней статистике мамы устраиваются на работу, когда ребенку исполняется чуть больше двух лет".

Кузнецова уточнила, что доля женщин, которые после декрета трудоустраиваются на новую работу, - более 25 процентов. "Исходя из обращений граждан, это становится предметом манипуляций, когда мама после прохождения испытательного срока не получает работу. Такие ситуации недопустимы", - уверена вице-спикер.

Зампред Комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов (ЕР) подтвердил в комментарии "РГ", что испытательный срок в отношении женщин с маленькими детьми нередко превращается из проверки профессионализма в скрытую форму дискриминации. "Даже если формально испытание устанавливается всем, именно эта категория работниц чаще подвергается увольнению как не прошедшая испытание по причинам, не связанным с деловыми качествами", - рассказал депутат. По его оценке, принятие такого закона повысит психологическую уверенность женщины при выходе из декретного отпуска или при трудоустройстве после перерыва. Документ стимулирует работодателей оценивать сотрудника исключительно по деловым качествам с первого рабочего дня, считает он.

Зампред Комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев обратил внимание на то, что эта мера коснется тысяч семей. Он привел в пример "РГ" случаи, когда потенциальным сотрудницам предлагают сезонную работу под видом постоянной и увольняют по истечении этого "испытательного срока". "Женщины с малышами на руках - уязвимая категория, которая нуждается в дополнительной защите и поддержке государства", - заметил Толмачев, напомнив, что некоторые работающие мамы - "единственные добытчики" для своих детей.

Зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) объяснил отложенное вступление документа в силу - с 1 сентября 2026 года. По его оценке, это даст работодателям время подготовиться, скорректировать кадровые процедуры. "Никаких сложностей для бизнеса эта норма не создает - речь идет о небольшой категории работников, но для каждой конкретной женщины это принципиальная гарантия, - рассказал он. - Я часто встречаюсь с такими ситуациями: женщина после декрета выходит на работу и ей говорят - сначала три месяца испытательного срока. Она переживает, не знает, браться ли за эту работу, боится потерять время, место в детском саду. А если есть льготы по оплате жилья или другие меры поддержки, привязанные к трудовому договору, то испытательный срок становится для нее дополнительным барьером".

Татьяна Замахина, «Российская газета»

