На Госуслугах стартовал приём заявлений на выбор удобного способа голосования

Дистанционное электронное голосование

Жители 32 регионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ. Для этого нужно подать заявление

на Госуслугах.

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белые списки», поэтому ими можно будет пользоваться даже при отключении мобильной связи в целях безопасности. На период проведения выборов в регионах также организуют точки доступа Wi-Fi.

«Мобильный избиратель»

Сервис позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать

удобный избирательный участок.

Также можно выбрать участок, оснащенный дополнительными возможностями, в том числе в случае наличия ограничений по здоровью.

— выборы в Госдуму — выбрать удобный участок можно на территории всей страны

— региональные выборы — выбрать удобный участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов

Какие возможности даёт личный кабинет избирателя

узнать о выборах

проверить номер и адрес избирательного участка

ознакомиться с дополнительными возможностями, предусмотренными на избирательном участке

прочитать информацию о кандидатах и партиях

подать заявление на ДЭГ или воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель»