На Госуслугах стартовал приём заявлений на выбор удобного способа голосования
В сентябре 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, а также другие кампании разных уровней. Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября. Принять участие можно онлайн или на удобном избирательном участке. Способ голосования можно заранее выбрать на Госуслугах — сделать это можно до 23:59 мск 14 сентября.
Дистанционное электронное голосование
Жители 32 регионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ. Для этого нужно подать заявление
на Госуслугах.
Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белые списки», поэтому ими можно будет пользоваться даже при отключении мобильной связи в целях безопасности. На период проведения выборов в регионах также организуют точки доступа Wi-Fi.
«Мобильный избиратель»
Сервис позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать
удобный избирательный участок.
Также можно выбрать участок, оснащенный дополнительными возможностями, в том числе в случае наличия ограничений по здоровью.
— выборы в Госдуму — выбрать удобный участок можно на территории всей страны
— региональные выборы — выбрать удобный участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов
Какие возможности даёт личный кабинет избирателя
узнать о выборах
проверить номер и адрес избирательного участка
ознакомиться с дополнительными возможностями, предусмотренными на избирательном участке
прочитать информацию о кандидатах и партиях
подать заявление на ДЭГ или воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель»