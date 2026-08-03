В Гатчинском территориальном управлении ЕИРЦ ЛО организован пункт приёма блистеров от таблеток

Блистеры относятся к категории трудно перерабатываемых отходов, поскольку состоят из нескольких материалов – пластика и алюминия. При утилизации такая упаковка не разлагается до 700 лет и превращается в микропластик, который попадает в почву и воду. К тому же производство блистеров сопровождается выбросом углекислого газа в атмосферу. Вместе с тем ежегодно жители России приобретают более 5 млрд упаковок лекарственных препаратов.

Популяризация раздельного сбора использованных блистеров в рамках проекта «Зелёный контейнер» позволяет минимизировать утилизацию неэкологичной упаковки в пользу грамотной переработки: так, алюминиевая фольга отправляется на переплавку для получения вторичного алюминия, а пластиковая часть становится сырьём для изготовления строительной продукции (в т.ч. подоконников, труб). Из 5000 переработанных блистеров получается примерно 1 кг алюминия и 13 кг пластика.

«Зелёный контейнер» - открытый социальный проект по сбору и переработке блистеров от лекарственных препаратов, направленный на снижение негативного воздействия на экологию планеты за счёт возврата в хозяйственный оборот вторичного пластика и алюминия. Проект реализуется как добровольная инициатива в рамках социальной ответственности бизнеса и потребителей, разделяющих принципы бережного отношения к природе.

Пункты приёма пустых блистеров в территориальных управлениях ЕИРЦ ЛО доступны по адресам:

Выборг, ул. Железнодорожная, 2/4;

Гатчина, ул. Хохлова д. 20, пом. 1Н;

Лодейное Поле, ул. Ульяновская, 15 корп. 1;

Подпорожье, ул. Комсомольская, 1А;

Приозерск, ул. Калинина, 51.