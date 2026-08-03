Ленобласть повышает производительность труда в ЖКХ

Стороны будут совместно:

— внедрять инструменты бережливого производства на предприятиях ЖКХ;

— разрабатывать профессиональные стандарты и методические рекомендации; — обмениваться опытом и лучшими практиками;

— проводить конференции, семинары и обучающие тренинги по федпроекту «Производительность труда».

«Ленинградская область уже зарекомендовала себя как один из лидеров внедрения бережливых технологий. Губернатор Александр Дрозденко, являясь председателем рабочей группы «Производительность труда» комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», ставит задачу по повышению эффективности и клиентоориентированности отрасли. Подписанное соглашение — логичный шаг в системной работе по росту производительности в нашей сфере», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

«В такой сложной сфере, как ЖКХ, высоких результатов можно добиться только благодаря командной работе, обмену лучшими практиками и готовности перенимать опыт коллег. Северо-Западный федеральный округ наглядно демонстрирует, как удаётся обеспечивать стабильную работу и успешное развитие через объединение усилий власти, бизнеса и профессионального сообщества», — отметила руководитель Центра ОЦК в ЖКХ Алина Постовалова.