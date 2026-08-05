Каждый работник торговли – немного психолог

Работников торговли и общественного питания приветствовали руководители Гатчинского округа Людмила Нещадим и Виталий Филоненко. Как отметила Людмила Нещадим, торговля является одной из ключевых и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики на гатчинской земле. В настоящее время на территории Гатчинского округа представлены абсолютно все ниши торговой сферы, включая сетевые магазины и маркетплейсы.

- Каждый из вас как руководитель предприятия торговли и предприниматель имеет свой опыт, – подчеркнула Людмила Нещадим. – И каждый для нас важен как маленький субъект экономики. Конечно, сегодня появились абсолютно новые формы торговой деятельности: маркетплейсы, интернет-магазины. И мы всё чаще обращаемся к новым сервисам, подчас лишая себя возможности зайти в свои любимые магазинчики. Ваша заслуга в том, что вы не теряетесь в новых условиях и стараетесь продвигать свой бизнес. Отрадно, что, начиная с 2020 года, у нас не уменьшилось количество предприятий торговли как субъектов малого предпринимательства.

Как напомнила Людмила Нещадим, общий прирост количества магазинов розничной торговли в Гатчинском округе за последние 5 лет составил 128 %. Количество предприятий торговли в первом полугодии 2026 года превысило 2 тысячи объектов.

Глава администрации отметила помощь малого и среднего торгового бизнеса, руководителей крупных сетей участникам специальной военной операции (сбор гуманитарных грузов) и их семьям (участие во Всероссийской акции «Елка желаний»), детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

От имени Гатчинского государственного университета работников торговли приветствовал исполняющий обязанности ректора ГГУ Николай Емельянов.

- У вас очень непростой труд, особенно в наше время, – подчеркнул он. – Каждый из вас сегодня немного психолог. Приходя к вам как покупатель, человек психологически перестраивается и уходит домой уже с другим настроением. И в наше время это очень и очень важно. Пусть у каждого из вас будут свои покупатели, которые хотя бы раз в неделю обязательно зайдут в ваш магазин, чтобы купить что-то нужное и особенное. Наш университет готовит специалистов разных профессий. Среди них – юристы, экономисты, менеджеры, бухгалтера, без которых не обойтись в любой отрасли, в том числе в торговле и в общественном питании. Мы готовы отправлять к вам на практику наших будущих специалистов и будем рады, если вам это будет полезно.

Людмила Нещадим и Виталий Филоненко вручили благодарственные письма и памятные подарки работникам гатчинской торговли и общепита. Среди отмеченных наградами – индивидуальный предприниматель, руководитель продовольственного магазина в Елизаветино Елена Байбородина.

- Наш магазин открылся в Елизаветино довольно давно, – рассказала Елена Владимировна. – Он называется «Любимый». И он действительно соответствует своему названию. Очень приятно, когда жители Елизаветино говорят о нашем магазине – в «Любимом», у «Любимого». Да, неподалеку от нас уже начали открываться сетевые магазины. И всё же будем стараться радовать наших покупателей своим ассортиментом и обслуживанием. И они уже говорят нам: мы вас не бросим, нам нравится у вас, всегда всё свежее!

В рамках Дня работников торговли и общепита презентации собственного бизнеса провели для коллег индивидуальные предприниматели Алеся Васильева (студия продажи цветов «Цветочкин») и Валентина Макаревич (пекарня «Гатчинский крендель»).

Как говорит Алеся Васильева, «Цветочкин» – это история о том, как с нуля, почти без опыта можно создать целую сеть магазинов. Но для этого нужно всем сердцем любить свой бизнес и болеть им каждую секунду.

- Этот магазин достался нам по наследству от родителей четыре года назад, – рассказала предпринимательница. – Они занимались цветами 25 лет. В нашем регионе так мало солнечных и теплых дней, и наша главная идея заключалась в том, чтобы наш «Цветочкин» дарил людям радость, счастье и удивление, чтобы у них глаза разбегались от нашего ассортимента. Мы каждый день боремся за сердца наших клиентов, и не только за счет разнообразного ассортимента, но и с помощью интересных акций и предложений. За эти четыре года я поняла: в этом бизнесе побеждает не тот, у кого низкие цены, а тот,

у кого есть крепкая, слаженная команда, умеющая адаптироваться к изменениям, и тот, кто строит свой бизнес, основываясь на любви к клиенту.

Как призналась индивидуальный предприниматель Валентина Макаревич, идея открыть сначала кофейню, а потом и авторскую пекарню “Гатчинский крендель” возникла совершенно случайно.

- Мы решили, что у нас в Гатчине должен быть свой, гатчинский, крендель, со своим уникальным рецептом и вкусом, – рассказала она. – Мы даже съездили в Выборг, чтобы узнать тайны всех рецептов, и поняли, что нам не нужен обычный крендель, посыпанный чем-то. В итоге решили сделать слоеный крендель, причем именно домашней выпечки, без каких-либо добавок и улучшителей вкуса. Благодаря нашему кондитеру нам удалось создать совершенно новый продукт. Сейчас у нас огромный ассортимент кренделей с самыми разными начинками. К нам всё чаще приходят люди, которые приезжают в Гатчину как гости и хотят больше узнать о ней. У нас сложилась действительно теплая, почти семейная атмосфера. Приятно заниматься любимым делом во благо родного города!

Юлия Лысанюк