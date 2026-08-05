Портал к 100-летию – открыт!
В Ленобласти запустили официальный портал к 100-летию региона — новый информационный ресурс на пресс-конференции ТАСС представил губернатор Александр Дрозденко. Одним из ключевых разделов сайта станет календарь событий с интерактивной картой. Все события, посвящённые 100-летию, пройдут в течение календарного года.
«Запуская сайт, мы даём официальный старт подготовке к празднованию юбилея Ленинградской области. Перед нами стоит серьёзная задача — в информационном поле создать такую экосистему, которая, с одной стороны, сможет объединить историческое наследие региона с современными цифровыми технологиями, а с другой — говорить не только о сегодняшнем, но и о будущем Ленобласти», — отметил Александр Дрозденко.
На портале будут размещаться новости, исторический архив, фото- и видеоматериалы, карта юбилейных мероприятий, а также сервисы для поздравлений. Так, любой желающий сможет создать цифровую капсулу времени и оставить личное послание для будущих поколений.
По словам главы региона, новый сайт станет не только источником информации, но и цифровой площадкой для общения жителей, гостей и партнёров региона.