Портал к 100-летию – открыт!

«Запуская сайт, мы даём официальный старт подготовке к празднованию юбилея Ленинградской области. Перед нами стоит серьёзная задача — в информационном поле создать такую экосистему, которая, с одной стороны, сможет объединить историческое наследие региона с современными цифровыми технологиями, а с другой — говорить не только о сегодняшнем, но и о будущем Ленобласти», — отметил Александр Дрозденко.

На портале будут размещаться новости, исторический архив, фото- и видеоматериалы, карта юбилейных мероприятий, а также сервисы для поздравлений. Так, любой желающий сможет создать цифровую капсулу времени и оставить личное послание для будущих поколений.

По словам главы региона, новый сайт станет не только источником информации, но и цифровой площадкой для общения жителей, гостей и партнёров региона.