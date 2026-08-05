Водительские чаты на Госуслугах — уже более 2 млн сообщений

Всё общение — анонимное. ФИО и другие персональные данные не передаются. Мужчины пользуются сервисом чаще, их 77%. Женщин — 23%.

Как работают водительские чаты

— Войдите в приложение «Госуслуги Авто» или «Госуслуги» и выберите «Водительские чаты»

— Введите госномер автомобиля, к владельцу которого хотите обратиться

— Выберите готовое сообщение — «автомобиль блокирует проезд», «произошло ДТП», «автомобиль эвакуируют» и т.п. Поговорить можно только по конкретной проблеме, в день можно отправить не более 5 сообщений

— Дождитесь ответа собственника. Он увидит сообщение в «Госуслугах» или «Госуслуги Авто», если автомобиль указан в его профиле. Ответить тоже можно только готовым сообщением, например, «уже выхожу» или «выйду через 5 минут». При необходимости можно обменяться контактами.

Топ-5 тем сообщений

1. Блокирует проезд — 42%

2. Произошло ДТП — 11%

3. Эвакуируют — 10%

4. Включены фары — 8%

5. Открыто окно — 8%

Что ещё есть в приложении «Госуслуги Авто»

— электронные документы — СТС, водительское удостоверение и полис ОСАГО

— оформление ДТП по европротоколу онлайн

— получение компенсации ущерба по ОСАГО

— проверка ТС на юридическую чистоту и ДТП

— запись на регистрацию авто

— запись на получение водительских прав

— оформление парковки для инвалидов

— возможность заключить договор купли-продажи онлайн