Водительские чаты на Госуслугах — уже более 2 млн сообщений
Водительские чаты в приложениях «Госуслуги Авто» и «Госуслуги» — это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 млн сообщений.
Всё общение — анонимное. ФИО и другие персональные данные не передаются. Мужчины пользуются сервисом чаще, их 77%. Женщин — 23%.
Как работают водительские чаты
— Войдите в приложение «Госуслуги Авто» или «Госуслуги» и выберите «Водительские чаты»
— Введите госномер автомобиля, к владельцу которого хотите обратиться
— Выберите готовое сообщение — «автомобиль блокирует проезд», «произошло ДТП», «автомобиль эвакуируют» и т.п. Поговорить можно только по конкретной проблеме, в день можно отправить не более 5 сообщений
— Дождитесь ответа собственника. Он увидит сообщение в «Госуслугах» или «Госуслуги Авто», если автомобиль указан в его профиле. Ответить тоже можно только готовым сообщением, например, «уже выхожу» или «выйду через 5 минут». При необходимости можно обменяться контактами.
Топ-5 тем сообщений
1. Блокирует проезд — 42%
2. Произошло ДТП — 11%
3. Эвакуируют — 10%
4. Включены фары — 8%
5. Открыто окно — 8%
Что ещё есть в приложении «Госуслуги Авто»
— электронные документы — СТС, водительское удостоверение и полис ОСАГО
— оформление ДТП по европротоколу онлайн
— получение компенсации ущерба по ОСАГО
— проверка ТС на юридическую чистоту и ДТП
— запись на регистрацию авто
— запись на получение водительских прав
— оформление парковки для инвалидов
— возможность заключить договор купли-продажи онлайн