В Ленинградской области подвели итоги масштабного исследования финансовой грамотности жителей

Исследование провёл Региональный центр финансовой грамотности Ленинградской области при поддержке комитета финансов Ленинградской области и органов местного самоуправления. В опросе приняли участие более 21 тысячи жителей из всех муниципальных образований региона.

Специалисты оценили уровень финансовой и цифровой грамотности, финансового самочувствия и сберегательной культуры населения. Отдельное внимание было уделено проблеме вовлечения несовершеннолетних в незаконные финансовые операции.

По итогам исследования Региональный центр финансовой грамотности разработал авторские индексы, в том числе триаду дропперских индексов, которая позволяет оценивать проблему вовлечения несовершеннолетних на трёх этапах: осведомлённость, подверженность, реализованное участие.

Полученные результаты уже используются для корректировки программ финансового просвещения. Так, исследование показало, что менее 35% респондентов знают правила приобретения сложных инвестиционных продуктов. В связи с этим комитет финансов Ленинградской области совместно с Региональным центром финансовой грамотности прорабатывают дополнительные меры по повышению уровня знаний в этой сфере. В частности, планируется создать реестр доступных к использованию бесплатных курсов и обучающих материалов как для начинающих, так и для опытных инвесторов (например, бесплатные курсы от ПАО «Московская Биржа»: https://school.moex.com/courses/price/free).

Региональный центр финансовой грамотности Ленинградской области продолжит знакомить жителей с результатами исследований и реализуемыми в регионе проектами по финансовому просвещению.

Контактная информация РЦФГ ЛО: телефон: 8 (812) 660-46-92, 660-46-95 (доб. 207)

Региональный центр финансовой грамотности Ленинградской области.