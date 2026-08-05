Ленобласть развивает сельское хозяйство и экологию

«Обсудили АПК, развитие сельских территорий и экологию.

По сельскому хозяйству — устойчивая динамика. Сохраняем лидерство по яйцу: с начала года прирост 14%. Хорошие показатели по молоку и сырам. Уборочная началась на две недели раньше обычного, идём с опережением прошлогодних темпов. Урожайность зерновых выше. Обеспеченность хозяйств топливом — под постоянным контролем.

По программе развития сельских территорий: в прошлом году отремонтировали три детсада, спортшколу и центр творчества в Паше и Луге, реализовали четыре проекта благоустройства. В этом — готовим к открытию школу в Осьмино, стадион в Луге, два детских сада и три объекта благоустройства. По кадрам — работаем через целевое обучение и агроклассы.

По экологии: продолжаем ликвидацию полигона «Красный Бор», ликвидируем полигон в Приозерске, оставшийся с советских времён. КПО «Островский» введён. Лес охраняем с помощью системы «Лесохранитель» с элементами ИИ, закупаем технику. Пожары тушим в первые сутки.

Дмитрий Николаевич подчеркнул: работу по нацпроекту «Экологическое благополучие» надо продолжать. Это наш ориентир. Будем работать», — отметил глава региона.