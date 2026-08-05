Михаил Ковальчук удостоен звания Героя Труда России

«Михаил Валентинович Ковальчук удостоен звания Героя Труда России. Заслуженно.

Для Ленинградской области это важная новость. На нашей территории работает один из филиалов Курчатовского института — Петербургский институт ядерной физики в Гатчине. Институт сегодня развивается, остаётся на переднем крае науки — и в этом личная заслуга Михаила Валентиновича. Он вникает в каждое направление, поддерживает проекты, которые имеют значение для страны и для нашего региона. У нас с Курчатовским институтом большие планы. Новые исследования, развитие гатчинской площадки, подготовка кадров. Это работа на перспективу, будем продолжать.

А самое главное — мы договорились о строительстве в Гатчине супер-современного медицинского лечебно - исследовательского центра на базе ядерных технологий. Ленинградская область выделила земельный участок рядом с Нанотехнопарком, а Курчатовский институт приступает к проектированию.

От себя и от всех ленинградцев — слова уважения и благодарности Михаилу Валентиновичу. За науку, за принципиальность, за то, что его работа остаётся важной для страны и для нас», — написал Александр Дрозденко в своем канале.