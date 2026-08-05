«Нам тебя воспевать на века»

Гостей встречали «Город мастеров» с диковинными сувенирами и ярмарка «Ленинградский гастроном» с деликатесами областных производителей.

Праздник открыл семейный фестиваль «День детства». На Городской площади проходили мастер-классы и работали интерактивные зоны, которые увлекали каждого гостя – от самых маленьких до старшего поколения. Можно было сделать кокошник, стать частью хоровода дружбы, узнать всё о мерах поддержки семей, получить консультацию педиатра и даже подать заявление на вступление в брак.

На Видовой площади прошла церемония награждения многодетных семей, семей участников СВО и семей-юбиляров, которые пронесли свою любовь через десятилетия.

По многолетней традиции каждый район и округ Ленинградской области представил себя почетным гостям во главе с губернатором Александром Дрозденко и председателем Законодательного собрания Сергеем Бебениным. Главная тема «визиток» – «Команда Созидания. Взгляд в будущее. Моя территория 2050». Зрелище получилось ярким, каждая «визитка» – со своим замыслом и характером – раскрывала потенциал территории.

Главная сцена праздничного действа разместилась на территории Ивангородской крепости. Здесь, в исторических интерьерах, поздравили участников праздника и всех ленинградцев почетные гости: директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- У нас, с одной стороны, вековая история, с другой стороны – многовековая история. И, как в предыдущие века, наш регион был, есть и остается форпостом России. Мы переживаем непростое время, но точно знаем: наше дело правое и победа будет за нами. Мы уверенно смотрим в будущее и знаем, какой хотим видеть Ленинградскую область через годы и десятилетия. Только сильные могут строить такие планы. А мы сильные. Мы живем и работаем плечом к плечу, как одна большая ленинградская семья, как Команда 47. С праздником, ленинградцы! – сказал Александр Дрозденко.

- Ленинградская область является регионом-лидером по приросту доходов бюджета, который имеет ярко выраженный социальный вектор. За последние годы принято почти сто дополнений в наш Социальный кодекс, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей, ветеранов, инвалидов, многодетных и студенческих семей, учителей, врачей – всех, кто нуждается в нашей помощи. Я уверен, что 100-летие Ленинградской области будет отмечено еще более высокими результатами работы на благо наших жителей. Желаю всем ленинградцам успехов, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба через нашу победу! – сказал Сергей Бебенин.

Традиционно в день рождения региона в торжественной обстановке вручили знаки отличия новым почетным гражданам Ленинградской области. Постановлением Законодательного собрания в 2026 году звание присвоено Наталье Владимировне Соколовой – инструктору региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «КРЕЧЕТ», матери Героя России, ефрейтора Александра Игоревича Соколова, погибшего в зоне проведения СВО, а также Михаилу Ильичу Шевелёву – почетному гражданину Кингисеппского района, экс-руководителю ЗАО «Племзавод «Агро-Балт».

На празднике Ленинградская область принимала подарки. Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга подарил региону реанимобиль скорой медицинской помощи. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко вручил сертификат на микроавтобус для социальной помощи.

Губернатор запустил часы, которые будут вести отсчет до векового юбилея, празднование которого пройдет в 2027 году в Гатчине – столице региона.

Фото Павла Афанасенко