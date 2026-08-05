Профессор Пироговского Университета: к 2035 году ожирением может страдать до 32% взрослых россиян

- Как изменилось число пациентов с ожирением в России за последние 5-10 лет? Насколько остро сейчас стоит проблема избыточного веса у граждан?

- Встречаемость ожирения в мире за последние 40 лет увеличилась практически в три раза и продолжает нарастать: более 40% людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточную массу тела, более 15% - ожирение.

Данные по распространенности ожирения в нашей стране свидетельствуют о растущем тренде среди мужчин и женщин, при этом обращает на себя внимание рост встречаемости ожирения среди мужчин, что вносит больший вклад, хотя в целом доля лиц мужского пола с ожирением меньше. Отмечен некоторый прирост распространенности ожирения в период пандемии COVID-19, что можно объяснить изменением образа жизни в сторону малоподвижного большинства людей в этот период времени.

Согласно отчету Международной Федерации по борьбе с ожирением, к 2035 г. до 32% взрослого населения в нашей стране возможно будут страдать ожирением, что значительно повысит нагрузку на систему здравоохранения.

Ожирение рассматривается как итог нарушения равновесия между поступлением энергии с пищей и ее расходом на фоне нейрогуморальных, метаболических и других изменений. В формирование ожирения вносят вклад наследственная предрасположенность, определенный стереотип поведения человека, сформированный в детстве, окружающая среда.

Наиболее неблагоприятным является абдоминальное ожирение, при котором значительно увеличивается масса жира, расположенного в подкожно-жировой клетчатке брюшной стенки и сальнике. Обусловлено это высокой метаболической активностью жировых клеток (адипоцитов) сальника и брыжейки, что, в итоге, способствует дисбалансу функциональной активности жировых клеток, развитию хронического низкоинтенсивного воспаления, снижению чувствительности инсулиновых рецепторов в клетках жировой и мышечной ткани с развитием инсулинорезистентности, сахарного диабета и других осложнений.

Ожирение также является одним из важнейших факторов риска развития ряда сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, патологии опорно-двигательного аппарата, хронической болезни почек, синдрома обструктивного апноэ сна и др. Установлена связь между ожирением и объемом кратковременной памяти, а также состоянием психического здоровья. Кроме того, доказано, что каждое увеличение индекса массы тела на 5 единиц выше значения 25 кг/м2 увеличивает показатели общей смертности на 29%, а смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний - на 41%.

- Можно ли сказать, что ожирение «молодеет»? Стали ли его чаще диагностировать у школьников и молодых людей до 30? Если возможно, приведите, пожалуйста, статистику.

- Несмотря на разные усилия и профилактические мероприятия, отмечается тенденция к росту распространенности ожирения в педиатрической популяции, причем отмечено увеличение доли детей раннего и дошкольного возраста.

Ожирение у детей и подростков в настоящее время рассматривается как наиболее частое эндокринное заболевание, частота которого у детей школьного возраста достигает 25— 30%.

Особую актуальность представляет увеличение случаев ожирения у людей молодого возраста, так как увеличивается риск развития хронических неинфекционных заболеваний (ведущие группы - заболевания сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет, болезни легких) на протяжении всей жизни. Результаты крупного многоэтапного российского эпидемиологического исследования, в котором приняли участие более 21 тыс. человек в возрасте от 25 до 65 лет свидетельствует, что встречаемость ожирения лиц обоих полов в возрастной группе 25—34 года нарастает с каждым годом.

- С чем может быть связан рост заболеваемости и как профилактировать ожирение?

- Ожирение – хроническое многофакторное заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме, представляющее угрозу здоровью.

Среди основных факторов риска развития избыточной массы тела и ожирения выделены несбалансированное и нездоровое питание, особенно употребление жирной пищи, крайне высокий дефицит физической активности, отсутствие режима питания и отдыха, расстройство сна и недосыпание, эмоциональные нагрузки, уровень грамотности в вопросах здоровья и устоявшиеся семейные традиции, реклама нездорового питания.

К профилактическим мерам отнесены принципы формирования культуры питания, особенно со стороны лиц молодого возраста, своевременное выявление факторов риска (до развития ожирения и хронических заболеваний), что осуществляется при прохождении диспансеризации. Важно контролировать как объем, так и качество съеденной пищи, уделять внимание соотношению в рационе питания белков-жиров-углеводов, избегать так называемого «быстрого питания» (фастфуд). Калорийность суточного рациона питания должна соответствовать энергетическим затратам. По сути, пища, поступившая в организм, должна быть израсходована. Важно помнить, что на употребление жирной или высококалорийной пищи у нас уходят секунды, а на трату энергии – гораздо больше времени… Ежедневная физическая активность оказывает благоприятное влияние на метаболические процессы в организме, повышает чувствительность клеток к инсулину, тормозит прогрессирование низкоинтенсивного воспаления. Исследования последних лет показали, что мышцы в процессе сокращения способны секретировать достаточно большое количество биологически активных и полезных для организма микровеществ, поступающих в кровоток, - миокины, улучшающие обменные процессы, повышающие усвоение глюкозы и физиологические показатели организма.