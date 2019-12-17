Украл у старушки шляпку, сахар и яйца

14-го декабря, около семи утра, в квартиру к пенсионерке на
улице Кныша свободно зашел молодой человек. Применив насилие, неопасное для
жизни и здоровья, он открыто похитил у хозяйки мобильный телефон за 600 рублей,
из сумки – кошелек с деньгами в сумме 700 рублей, из кармана куртки – тысячу
рублей, с кухни взял лекарства и продукты – сахарный песок и яйца, из комнаты –
вещи: шляпу, шарф, постельное белье. После чего скрылся в неизвестном направлении.
В 11 часов потерпевшая вызвала полицию. На место
происшествия был незамедлительно направлен наряд патрульно-постовой службы и
сотрудник уголовного розыска. В тот же день в ходе оперативно-розыскных
мероприятий полицейские задержали по подозрению в совершении грабежа 28-летнего
соседа пенсионерки – не работающего, ранее судимого Кирилла Н. Возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ, крохобор помещен в изолятор временного
содержания.