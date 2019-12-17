Украл у старушки шляпку, сахар и яйца

Украл у старушки шляпку, сахар и яйца

Гатчинские полицейские раскрыли по горячим следам грабеж – циничный и нахальный. Жертвой преступника стала 92-летняя женщина, которую ограбили в собственной квартире.

Рубрики : Криминал     17 Dec 2019

14-го декабря, около семи утра, в квартиру к пенсионерке на улице Кныша свободно зашел молодой человек. Применив насилие, неопасное для жизни и здоровья, он открыто похитил у хозяйки мобильный телефон за 600 рублей, из сумки – кошелек с деньгами в сумме 700 рублей, из кармана куртки – тысячу рублей, с кухни взял лекарства и продукты – сахарный песок и яйца, из комнаты – вещи: шляпу, шарф, постельное белье. После чего скрылся в неизвестном направлении.

В 11 часов потерпевшая вызвала полицию. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд патрульно-постовой службы и сотрудник уголовного розыска. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в совершении грабежа 28-летнего соседа пенсионерки – не работающего, ранее судимого Кирилла Н. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, крохобор помещен в изолятор временного содержания.

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