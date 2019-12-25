Убитый – в луже крови на полу

22-го декабря «скорая»
сообщила в Коммунарский отдел полиции, что в квартире на Школьной улице в
Коммунаре находится окровавленное тело. Прибыв на место происшествия,
сотрудники полиции обнаружили в квартире, в коридоре, труп 65-летнего хозяина с
явными признаками насильственной смерти.
Работая по горячим
следам, оперативники задержали по подозрению в убийстве местных жителей:
57-летнего Александра С. и 31-летнего Константина С., оба – ранее судимы. По
данным следствия, обстоятельства происшедшего таковы. Днем в квартире у
погибшего были гости: граждане С. и дама, тоже с судимостью в биографии. Все
вместе распивали спиртное. Потом дама ушла домой, а трое мужчин остались
продолжать застолье. Что произошло дальше, никто не помнит. Александр и
Константин С., проснувшись к трем часам дня, нашли хозяина мертвым – в луже
крови на полу.
Следственным отделом по
г. Гатчине возбуждено уголовное дело по статье «убийство».