Убитый – в луже крови на полу

22-го декабря «скорая» сообщила в Коммунарский отдел полиции, что в квартире на Школьной улице в Коммунаре находится окровавленное тело. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили в квартире, в коридоре, труп 65-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти.

Работая по горячим следам, оперативники задержали по подозрению в убийстве местных жителей: 57-летнего Александра С. и 31-летнего Константина С., оба – ранее судимы. По данным следствия, обстоятельства происшедшего таковы. Днем в квартире у погибшего были гости: граждане С. и дама, тоже с судимостью в биографии. Все вместе распивали спиртное. Потом дама ушла домой, а трое мужчин остались продолжать застолье. Что произошло дальше, никто не помнит. Александр и Константин С., проснувшись к трем часам дня, нашли хозяина мертвым – в луже крови на полу.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по статье «убийство».