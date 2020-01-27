День Ленинградской Победы объединяет поколения

Утром
торжественно-траурная церемония в честь 76-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады прошла на Пискаревском мемориальном кладбище.
Здесь собрались жители города и области – ветераны, блокадники, малолетние
узники нацизма, труженики тыла. Вместе со старшим поколением поклониться памяти
погибших в годы блокады пришли участники молодежных патриотических и
волонтерских объединений.
Венки и цветы к монументу
«Мать-Родина» возложили председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентина
Матвиенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров,
депутаты, руководители территориальных подразделений федеральных органов
власти, представители общественности двух регионов.
Сегодня в рамках
празднования годовщины полного снятия блокады в Ленинградской области состоятся
торжественные митинги, возложения цветов к монументам воинской славы, концерты. Торжественные мероприятия, включающие
премьеру фильма «Дорога жизни» пройдут в Тосно, где в День полного освобождения
Ленинграда от блокады также отмечают 76-ю годовщину освобождения Тосно и
Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.