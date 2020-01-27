День Ленинградской Победы объединяет поколения

День Ленинградской Победы объединяет поколения

Сегодня по всему региону проходят памятные мероприятия, посвященные Дню Ленинградской Победы.

Рубрики : 75 лет Победы     27 Jan 2020

Утром торжественно-траурная церемония в честь 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла на Пискаревском мемориальном кладбище. Здесь собрались жители города и области – ветераны, блокадники, малолетние узники нацизма, труженики тыла. Вместе со старшим поколением поклониться памяти погибших в годы блокады пришли участники молодежных патриотических и волонтерских объединений.

Венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили председатель Совета Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, депутаты, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители общественности двух регионов.

Сегодня в рамках празднования годовщины полного снятия блокады в Ленинградской области состоятся торжественные митинги, возложения цветов к монументам воинской славы, концерты.  Торжественные мероприятия, включающие премьеру фильма «Дорога жизни» пройдут в Тосно, где в День полного освобождения Ленинграда от блокады также отмечают 76-ю годовщину освобождения Тосно и Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.

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