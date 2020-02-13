«И в домашнем альбоме хранится Фотокопия нашей судьбы....»

Ребята серьёзно изучали
семейные альбомы и документы своих родственников, воевавших на фронте и
восстанавливавших после войны страну от разрухи. Готовясь к конференции,
любознательные дети окунулись в далёкие предвоенные, военные и послевоенные
годы. И надо сказать, что современным школьникам, выросшим уже с компьютерами и
другими гаджетами, это далось не просто - пожелтевшие фотоснимки и документы,
которые они взяли в руки, по-особому взволновали их. Они вглядывались в молодые
красивые лица своих родственников, чья юность пришлась на суровые годы войны,
старались представить их. И поэтому с большой гордостью рассказывали о подвигах
своих предков. Они буквально заглянули в глубь истории своего рода до
четвёртого колена.
А и впрямь, было что
узнать и на что посмотреть. Это и трудовая книжка с первой датой заполнения от
1927 года, и письма с фронта, и бережно хранимый китель с орденами и медалями,
и фотографии 80-летней давности. И с особым теплом и благодарностью ребята
говорили уже о своих бабушках за их заботу, за любимые сказки перед сном.
В течение двух часов
присутствующие в зале, затаив дыхание, слушали семейные истории Дарьи
Краснопольской и Ольги Нефедовой из 1А, Елизаветы Олейник из 2А, брата и сестры
Марии и Андрея Каппи из 2А и 6А, Максима и Никиты Иллюшко – 2А и 4А, Любови
Румянцевой - 3Б, Льва Шанько - 4А и его мамы Анны Александровны Шанько, Софьи
Киселёвой - 4А, Тамерлана Бигаева - 4Б, Ярослава Сидельникова - 6А, Артёма
Максина - 8Б, Михаила Бушуева - 8Б,Александра Кривко - 9А, Артёма Люсова – 9 Б,
одиннадцатиклассников Алексея Силина и Екатерины Щукиной, а также Татьяны
Владимировны Хачатуровой .
Все они получили
благодарственные письма за участие в конференции и приятные сладкие призы. Но
главное, что в их памяти, как живые, останутся лица родных и станет ближе всё,
что совершили тогда, ещё совсем юные, мальчишки и девчонки. А может, кто-то из
нынешних молодых и задастся вопросом: «А смог бы я так?»... И поиск ответа тоже
заставит задуматься. Ведь война – это не только стрельба и подвиги, которые не
всем удаётся совершить. Главный подвиг един для всех - это, прежде всего, очень
тяжелая работа: месить грязь бездорожья, вытаскивать застрявшую технику, рыть
окопы, таскать тяжелые орудия, терпеть голод, холод, сырость... и верить,
бесконечно верить в то, что мы победим.... Как верили они, слушая тогда
стихотворение Симонова «Жди меня».
В своё время Дмитрий
Сергеевич Лихачёв писал: «Память - основа совести и нравственности, память -
основа культуры и понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память
– это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше
богатство…»
И поэтому замечательно,
что такие мероприятия проводятся. За это можно благодарить директора школы
Марину Викторовну Шутову, заместителя директора по воспитательной работе
Светлану Николаевну Максимову, родителей этих замечательных детей и Совет
ветеранов микрорайона Мариенбург.
Лариса
Царькова, председатель Совета ветеранов Мариенбурга