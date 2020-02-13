«И в домашнем альбоме хранится Фотокопия нашей судьбы....»

Ребята серьёзно изучали семейные альбомы и документы своих родственников, воевавших на фронте и восстанавливавших после войны страну от разрухи. Готовясь к конференции, любознательные дети окунулись в далёкие предвоенные, военные и послевоенные годы. И надо сказать, что современным школьникам, выросшим уже с компьютерами и другими гаджетами, это далось не просто - пожелтевшие фотоснимки и документы, которые они взяли в руки, по-особому взволновали их. Они вглядывались в молодые красивые лица своих родственников, чья юность пришлась на суровые годы войны, старались представить их. И поэтому с большой гордостью рассказывали о подвигах своих предков. Они буквально заглянули в глубь истории своего рода до четвёртого колена.

А и впрямь, было что узнать и на что посмотреть. Это и трудовая книжка с первой датой заполнения от 1927 года, и письма с фронта, и бережно хранимый китель с орденами и медалями, и фотографии 80-летней давности. И с особым теплом и благодарностью ребята говорили уже о своих бабушках за их заботу, за любимые сказки перед сном.

В течение двух часов присутствующие в зале, затаив дыхание, слушали семейные истории Дарьи Краснопольской и Ольги Нефедовой из 1А, Елизаветы Олейник из 2А, брата и сестры Марии и Андрея Каппи из 2А и 6А, Максима и Никиты Иллюшко – 2А и 4А, Любови Румянцевой - 3Б, Льва Шанько - 4А и его мамы Анны Александровны Шанько, Софьи Киселёвой - 4А, Тамерлана Бигаева - 4Б, Ярослава Сидельникова - 6А, Артёма Максина - 8Б, Михаила Бушуева - 8Б,Александра Кривко - 9А, Артёма Люсова – 9 Б, одиннадцатиклассников Алексея Силина и Екатерины Щукиной, а также Татьяны Владимировны Хачатуровой .

Все они получили благодарственные письма за участие в конференции и приятные сладкие призы. Но главное, что в их памяти, как живые, останутся лица родных и станет ближе всё, что совершили тогда, ещё совсем юные, мальчишки и девчонки. А может, кто-то из нынешних молодых и задастся вопросом: «А смог бы я так?»... И поиск ответа тоже заставит задуматься. Ведь война – это не только стрельба и подвиги, которые не всем удаётся совершить. Главный подвиг един для всех - это, прежде всего, очень тяжелая работа: месить грязь бездорожья, вытаскивать застрявшую технику, рыть окопы, таскать тяжелые орудия, терпеть голод, холод, сырость... и верить, бесконечно верить в то, что мы победим.... Как верили они, слушая тогда стихотворение Симонова «Жди меня».

В своё время Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал: «Память - основа совести и нравственности, память - основа культуры и понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство…»

И поэтому замечательно, что такие мероприятия проводятся. За это можно благодарить директора школы Марину Викторовну Шутову, заместителя директора по воспитательной работе Светлану Николаевну Максимову, родителей этих замечательных детей и Совет ветеранов микрорайона Мариенбург.

Лариса Царькова, председатель Совета ветеранов Мариенбурга