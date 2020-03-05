Вниманию рассеянных с улицы Бассейной!

26-го февраля в дежурную часть Вырицкого отдела полиции обратилась 25-летняя жительница Сиверского: накануне она потеряла банковскую карту «Мир», и кто-то этой картой расплатился путем бесконтактной оплаты в магазине в Вырице на Пролетарском проспекте. Сумма превысила пять тысяч рублей. Девушка заблокировала карту, после чего неизвестный злоумышленник попытался совершить еще одну покупку в Вырице в «Пятерочке» на Андреевской улице. Работая по горячим следам, оперативники задержали за совершение данного преступления местного жителя – 37-летнего Вячеслава Б.

28-го февраля в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 28-летней жительницы Лукашей, которая потеряла банковскую карту в автобусе. Впоследствии этой картой расплатились за покупки, потратив 2750 рублей. По факту мошенничества с использованием электронного средства платежа возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники коммунарской полиции задержали воровку – 30-летнюю жительницу Лукашей Анну Л., лицо без определенных занятий. Гражданка находится под подпиской о невыезде.

В тот же день в полицию обратилась 37-летняя жительница Гатчины, которой позвонил «сотрудник сбербанка» и сообщил, что с ее карты происходит несанкционированное списание денежных средств. Чтобы предотвратить беду, надо сообщить ему код из СМС. Сообщила. После этого списание и впрямь произошло – 22500 рублей.

49-летнего жителя Сиверского обманула девушка, представившаяся сотрудницей банка. Речь также зашла о списании денег, но девушка попросила еще подтвердить личность владельца карты. Для этого ей потребовался код с оборотной стороны карты и пароль, который придет на телефон. Было прислано несколько паролей, и мужчина каждый раз сообщал цифры девушке. В итоге с его карты исчезло, без малого, 75 тысяч рублей.

Тем же способом «развели» 61-летнюю жительницу Красноармейского проспекта. По просьбе «сотрудника банка» она продиктовала код с оборота банковской карты и пароли из СМС. Списалось более 13 тысяч рублей.

Мошенника, избравшего более оригинальный способ, задержали по горячим следам. 21-го февраля 32-летней жительнице Гатчины позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что, так как на ее банковский счет неоднократно переводились деньги от разных людей по просьбе ее знакомой, то она является соучастницей уголовного преступления. «За решение вопроса» женщине было предложено перевести деньги на некий номер мобильного телефона. Она несколько раз перевела деньги на указанный номер, а потом еще сделала два перевода 25 и 26 февраля – по просьбе того же мужчины. В общей сложности потратила 12350 рублей. 27-го февраля женщина догадалась обратиться в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, и тем же вечером в Тайцах на Привокзальной улице преступник был задержан. Им оказался 40-летний житель Малых Колпан Сергей А., судимый.

1-го марта в Коммунарский отдел полиции обратилась пенсионерка из Кобралово. Она получила сообщение «ВКонтакте» со страницы своей знакомой, которая, якобы, просила перевести ей 90 тысяч на карту. Что женщина и сделала. После чего выяснилось, что деньги она перевела мошеннику.

В тот же день в сиверскую полицию поступило заявление от пенсионерки из Дружной Горки: в своих денежных сбережениях она обнаружила пять купюр «банка приколов» достоинством в одну тысячу рублей. Кто и каким образом подменил деньги, неизвестно.

По фактам мошенничеств с причинением значительного ущерба возбуждены уголовные дела.