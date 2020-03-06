Вердикт присяжных: «Виновны!»

…Зимним вечером 2015-го года в Гатчине на улице Радищева прохожие заметили лежащего на земле мужчину. Он истекал кровью. Вызвали «скорую» и полицию. Пострадавшего привезли в больницу и, оценив ситуацию, сразу поместили в экстренную противошоковую операционную. Однако, несмотря на все усилия врачей, в ту же ночь он скончался от множественных колото-резаных ранений обоих бедер, осложнившихся артериальным кровотечением.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Также возбудили дело по статье 162 УК РФ – разбой: преступники похитили у мужчины ценные вещи. Расследование длилось долго. В итоге были арестованы пятеро подозреваемых. Дело в отношении одного из них выделили в отдельное производство, и фигуранта осудили. Остальных четверых по окончании предварительного следствия отправили на скамью подсудимых.

Как было установлено следствием, нападение было запланировано и согласовано. В основе всего лежал конфликт на почве денежных недоразумений. Преступный замысел состоял в том, чтобы проучить молодого человека – не убивать, но сильно избить, нанести вред здоровью. В ходе подготовки число злоумышленников выросло от одного до пяти. Почти все – с судимостями в биографии. Двое выступили в качестве наводчиков, трое были непосредственными исполнителями.

…На поиски преступников ушло почти три года, и, в итоге, оперативно-розыскные мероприятия увенчались успехом. Нападавшие – жители Петербурга – были арестованы один за другим. Оказавшись за решеткой, начали давать признательные показания.

Они приехали в Гатчину на «Тойоте», проследили за жертвой. Преступники знали, что мужчина живет на улице Радищева и ездит на автомобиле «Ауди», который паркует возле дома. По вечерам посещает спортзал. Двое уголовников в тайне от подельников решили заодно похитить имущество жертвы.

Поздно вечером они подкараулили его во дворе между домами. Ударили палкой по голове, в лицо, кулаком в голову. Сорвали с плеча спортивную сумку. Двое повалили мужчину на землю, а третий стал бить ножом. В результате потерпевшему были причинены множественные колото-резаные ранения бедер с повреждением бедренной артерии и кровоизлиянием в мягкие ткани. Травма осложнилась острой массивной кровопотерей. Кроме того, преступники нанесли мужчине ушибы рук, ног и ушибленную рану головы.

Оставив жертву лежать на асфальте, злоумышленники забрали его сумку со спортивной одеждой, банковскими картами, деньгами и ключами от машины – всего на сумму почти 95 тысяч рублей – и отбыли в Петербург. Пострадавший скончался ночью в Гатчинской больнице.

…По окончании предварительного следствия преступники предстали перед судом. Один из обвиняемых заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, мотивируя это тем, что отвечать за причинение смерти потерпевшему должен только его подельник – тот, кто непосредственно нанес удары ножом. Все остальные орудовали кулаками, ногами и палкой. В итоге, вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые были признаны виновными.

На основании вердикта присяжных действия двоих подсудимых – Михаила С. и Андрея С. – суд квалифицировал по части 4 статьи 111 УК РФ: совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В результате совместных действий подсудимых потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые повлекли его смерть.

Похищение сумки суд квалифицировал по части 2 статьи 162 УК РФ: разбой – совершение нападения в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Что касается двух других подсудимых, вердиктом коллегии присяжных заседателей признана недоказанной их организаторская функция в причинении телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья, с применением колюще-режущего предмета. Суд переквалифицировал действия обоих на часть 2 статьи 115 УК РФ: причинение легкого вреда здоровью потерпевшего с применением предметов, используемых в качестве оружия. Присяжные установили, что один из подсудимых – Алексей Г. подыскал трех уголовников для нападения на потерпевшего; другой – Сулейман Д. привез их в Гатчину, где указал место жительства и машину жертвы. Ножевые ранения вплоть до смертоубийства в планы не входили: их устроили бы небольшие телесные повреждения с помощью деревянной палки; исполнители перестарались…

На момент вынесения приговора Гатчинским городским судом 40-летний Алексей Г. уже отбывал срок за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. До этого у гражданина Г. было три судимости: за два разбоя и за хранение наркотиков. Алексей Г. женат. У него двое малолетних детей, и работает он генеральным директором некой фирмы.

Его подельник – 43-летний Сулейман Д., отец малолетнего ребенка – десять лет назад был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Отсидел чуть больше половины и вышел условно-досрочно по постановлению Тосненского суда. Судимость не помешала гражданину Д. устроиться начальником службы безопасности в одну из петербургских организаций.

Еще один генеральный директор из числа подсудимых – 37-летний Михаил С., со специальным средним образованием – был судим дважды за сбыт наркотиков. Гражданин С. женат и помогает воспитывать супруге ее двоих детей. По месту работы характеризуется исключительно положительно.

Не имеет судимости в прошлом только четвертый фигурант дела – 39-летний Андрей С., отец малолетнего ребенка. Карьера не задалась – гражданин С. работает монтажником в той же фирме, которой руководит его подельник – Михаил С.

Из заключений экспертов, проводивших исследование психического состояния подсудимых, следует, что никто из них психическим расстройством не страдает. Однако Андрей С. и его начальник Михаил С. – героиновые наркоманы.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у всех фигурантов маленьких детей, чистосердечное признание Михаила С. Отягчает участь обвиняемых рецидив преступлений.

С учетом всех обстоятельств суд счел необходимым назначить каждому из подсудимых наказание в виде реального лишения свободы. Алексея Г. и Сулеймана Д. признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ, и назначили наказание в виде лишения свободы на год и девять месяцев и один год соответственно. Однако обоих от наказания освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Сулейману Д. отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Алексей Г. остался в местах, не столь отдаленных – по приговору за наркотики.

Михаила С. и Андрея С. суд признал виновными в разбое и по части 4 статьи 111 УК РФ, ибо потерпевший скончался от их насильственных действий. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Михаилу С. дали двенадцать лет колонии особого режима. Андрей С. получил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд постановил частично удовлетворить гражданский иск отца погибшего мужчины и взыскать с осужденного Михаила С. 800 тысяч рублей, с Андрея С. – полмиллиона в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.



