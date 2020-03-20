Угостил ребёнка наркотиком

Гатчинский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении 35-летнего Павла А., обвиняемого в склонении несовершеннолетней к потреблению психотропных веществ. Индивидуальный предприниматель из Коммунара – разведенный отец малолетнего ребенка, не судимый – неоднократно угощал школьницу спиртным и сигаретами, а в довершение напоил оксибутиратом – до реанимации.

С мужчиной по имени Павел ученица Коммунарской школы познакомилась еще в 2017 году через подружку. Ей было пятнадцать, ему – тридцать три. Павел жил в общежитии на Гатчинской улице, и школьница заходила к нему за сигаретами. Они общались в социальной сети «ВКонтакте». Девочка могла запросто зайти к своему великовозрастному приятелю выпить пива перед школой.

В тот день, зимой, она пришла к нему в общагу в восемь утра. Павел предложил ей вместе выпить, и они распили бутылку пива. После этого мужчина достал еще одну бутылку – пластиковую без опознавательной этикетки и сказал, что там тоже алкоголь. Пить содержимое следовало не стаканами, а крышками от самой бутылки. Так они выпили и этого напитка: Павел – две крышечки, девочка – четыре. После этого она отправилась в школу.

Опоздав буквально на две минуты – под предлогом, что задержался автобус, девочка благополучно просидела в классе весь первый урок. А потом к ее классному руководителю подошли ребята и сказали, что их одноклассница как-то странно себя ведет, беспричинно смеется. Учительница кинулась искать девочку по школе. Та уже шла на урок математики: пьяная, румяная. Хотя запаха алкоголя учителя не почувствовали, поведение ребенка показалось им подозрительным, и все собрались на консилиум в кабинете директора. Девочка продолжала хихикать и все больше краснеть. На вопрос, что и где она употребляла, ответила что-то невнятное: мол, выпила треть стакана вина по пути на урок – с одним парнем из другой школы.

В таком состоянии педагоги девочку еще не видели. Она жила без родителей, под опекой старшего брата – его-то и решили вызвать, чтоб забрал пьяную сестру домой. За несколько минут до его приезда девочка заснула прямо на уроке математики, положив голову на парту. Разбудить ее не получилось – до машины пришлось нести на руках. Учителя хотели вызвать «скорую», но брат повез сестру домой.

Всю дорогу девочка крепко спала, и разговаривать с ней не имело смысла. Однако по приезде разбудить ее не удалось. Брат пытался привести ее в чувство, надавливать на какие-то болевые точки, но девочка ни на что не реагировала. Он, конечно, знал, что сестренка курит, и ругал ее за это, но пьяной еще не видел. А состояние ее сильно напоминало не алкогольное, а наркотическое опьянение.

Помчались в Гатчинскую больницу, и там медики объявили, что девочка находится в коме. Ее положили в реанимационное отделение. Брат был в шоке – он думал, что все это время она просто спала. Он остался с сестрой в больнице и дождался результатов обследования: в крови был обнаружен оксибутират.

Согласно справке, данной специалистом, оксибутират, а точнее 4-гидрооксибутират натрия и другие соли γ-оксимасляной кислоты, включен в список III (утвержденный Постановлением Правительства РФ) психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен, и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами. В медицинских целях оксибутират применяется при анестезии и наркозе. Употребление оксибутирата (или просто – бутирата) в немедицинских целях, как наркотика, крайне негативно сказывается на здоровье человека. Если принять бутират вместе с алкоголем, возможен даже летальный исход.

Оксибутират действует в организме человека примерно четыре-пять часов, действие его начинается сразу после приема – в промежутке от пары минут до часа. Все зависит от индивидуальных особенностей организма и дозы. Так как непосредственно оксибутират является порошком, его разводят водой и дозируют крышками из-под бутылок. По мнению эксперта, одной крышечки уже достаточно для получения наркотического опьянения.

Школьница превысила эту дозу в четыре раза – на фоне бутылки пива.

…Девочка пролежала в коме двое суток и потом, к счастью, пришла в себя. Из реанимации ее перевели в педиатрическое отделение. Брату она рассказала, кто и где угостил ее наркотиком. В школе на третьем уроке она почувствовала головокружение, и что было дальше – не знает.

Информация о том, что некий взрослый гражданин поит школьницу спиртным и бутиратом, поступила в правоохранительные органы. Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 230 УК РФ: склонение несовершеннолетней к употреблению психотропного вещества.

Павел А., почувствовав, что земля горит под ногами, начал преследовать брата девочки и его семью. Сначала поступило сообщение в социальной сети: он хотел поговорить с братом, но тот был уверен: Павел совершил уголовное преступление и должен понести наказание. Разговор не состоялся, и тогда гражданин А. заявился к ним в квартиру в отсутствие хозяина. Супруге брата он представился сотрудником Следственного комитета, передал свой номер телефона и попросил срочно с ним связаться. Девочка, которую он поил бутиратом, была дома и видела этого «сотрудника». Дальше преследования продолжились с маниакальной настойчивостью. Павел приходил, стучал в дверь, угрожал. Стали поступать угрозы и со стороны неизвестных лиц. Родственники фигуранта уголовного дела принялись осаждать бабушку пострадавшей девочки – с просьбами, чтобы ее внучка поменяла показания.

Гражданину А. предъявили обвинение по части 3 статьи 230 УК РФ и заключили под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил изолировать фигуранта от общества.

Один из свидетелей – знакомый Павла А. – охарактеризовал его как человека нездорового, любителя наркотических и психотропных средств. Чем сам Павел неоднократно хвастался. Он мог употребить – и поехать кататься на мотоцикле по Невскому проспекту. Вел себя всегда агрессивно, без нецензурной лексики фразы построить не мог и выглядел психопатом с выпученными глазами. По мнению свидетелей, Павел систематически находился «под кайфом». Что подтверждается справкой из наркологического диспансера, где гражданин А. с прошлого года состоит под наблюдением с диагнозом «синдром наркотической зависимости». Есть свидетель, который неоднократно делился с Павлом оксибутиратом, вместе и употребляли.

Следствие обнаружило достаточно доказательств систематического общения школьницы и гражданина А. В их переписке в социальных сетях присутствуют просьбы девочки купить ей что-нибудь из алкогольных напитков, поделиться с ней сигаретами или же провести вместе время за выпивкой. На что мужчина не возражал.

Вдобавок к уголовному делу гражданин А. был привлечен к административной ответственности: за то, что вовлек несовершеннолетнюю в употребление спиртного – поил водкой, и за то, что угощал сигаретами.

Сам гражданин А., допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого, все отрицал. Заявил, что бутиратом школьницу не поил, и она его оговаривает. Мать гражданина А. охарактеризовала своего сына как человека, который никогда не употреблял какие-либо наркотические и психотропные вещества, всегда вел здоровый образ жизни и помогал людям. Так-то. Насколько этот «добрый самаритянин» чист перед законом, будет решать суд.





По информации следственного отдела по г. Гатчине