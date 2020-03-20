Угостил ребёнка наркотиком

Гатчинский городской суд
рассматривает уголовное дело в отношении 35-летнего Павла А., обвиняемого в
склонении несовершеннолетней к потреблению психотропных веществ. Индивидуальный
предприниматель из Коммунара – разведенный отец малолетнего ребенка, не судимый
– неоднократно угощал школьницу спиртным и сигаретами, а в довершение напоил
оксибутиратом – до реанимации.
С мужчиной по имени Павел ученица
Коммунарской школы познакомилась еще в 2017 году через подружку. Ей было
пятнадцать, ему – тридцать три. Павел жил в общежитии на Гатчинской улице, и
школьница заходила к нему за сигаретами. Они общались в социальной сети
«ВКонтакте». Девочка могла запросто зайти к своему великовозрастному приятелю
выпить пива перед школой.
В тот день, зимой, она пришла к нему в
общагу в восемь утра. Павел предложил ей вместе выпить, и они распили бутылку
пива. После этого мужчина достал еще одну бутылку – пластиковую без
опознавательной этикетки и сказал, что там тоже алкоголь. Пить содержимое
следовало не стаканами, а крышками от самой бутылки. Так они выпили и этого
напитка: Павел – две крышечки, девочка – четыре. После этого она отправилась в
школу.
Опоздав буквально на две минуты – под
предлогом, что задержался автобус, девочка благополучно просидела в классе весь
первый урок. А потом к ее классному руководителю подошли ребята и сказали, что
их одноклассница как-то странно себя ведет, беспричинно смеется. Учительница
кинулась искать девочку по школе. Та уже шла на урок математики: пьяная,
румяная. Хотя запаха алкоголя учителя не почувствовали, поведение ребенка
показалось им подозрительным, и все собрались на консилиум в кабинете
директора. Девочка продолжала хихикать и все больше краснеть. На вопрос, что и
где она употребляла, ответила что-то невнятное: мол, выпила треть стакана вина
по пути на урок – с одним парнем из другой школы.
В таком состоянии педагоги девочку еще
не видели. Она жила без родителей, под опекой старшего брата – его-то и решили
вызвать, чтоб забрал пьяную сестру домой. За несколько минут до его приезда
девочка заснула прямо на уроке математики, положив голову на парту. Разбудить
ее не получилось – до машины пришлось нести на руках. Учителя хотели вызвать
«скорую», но брат повез сестру домой.
Всю дорогу девочка крепко спала, и
разговаривать с ней не имело смысла. Однако по приезде разбудить ее не удалось.
Брат пытался привести ее в чувство, надавливать на какие-то болевые точки, но девочка
ни на что не реагировала. Он, конечно, знал, что сестренка курит, и ругал ее за
это, но пьяной еще не видел. А состояние ее сильно напоминало не алкогольное, а
наркотическое опьянение.
Помчались в Гатчинскую больницу, и там
медики объявили, что девочка находится в коме. Ее положили в реанимационное
отделение. Брат был в шоке – он думал, что все это время она просто спала. Он
остался с сестрой в больнице и дождался результатов обследования: в крови был
обнаружен оксибутират.
Согласно справке, данной специалистом,
оксибутират, а точнее 4-гидрооксибутират натрия и другие соли γ-оксимасляной
кислоты, включен в список III (утвержденный Постановлением Правительства РФ)
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен, и в
отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии
с законодательством РФ и международными договорами. В медицинских целях
оксибутират применяется при анестезии и наркозе. Употребление оксибутирата (или
просто – бутирата) в немедицинских целях, как наркотика, крайне негативно
сказывается на здоровье человека. Если принять бутират вместе с алкоголем,
возможен даже летальный исход.
Оксибутират действует в организме
человека примерно четыре-пять часов, действие его начинается сразу после приема
– в промежутке от пары минут до часа. Все зависит от индивидуальных
особенностей организма и дозы. Так как непосредственно оксибутират является
порошком, его разводят водой и дозируют крышками из-под бутылок. По мнению
эксперта, одной крышечки уже достаточно для получения наркотического опьянения.
Школьница превысила эту дозу в четыре
раза – на фоне бутылки пива.
…Девочка пролежала в коме двое суток и
потом, к счастью, пришла в себя. Из реанимации ее перевели в педиатрическое
отделение. Брату она рассказала, кто и где угостил ее наркотиком. В школе на
третьем уроке она почувствовала головокружение, и что было дальше – не знает.
Информация о том, что некий взрослый
гражданин поит школьницу спиртным и бутиратом, поступила в правоохранительные
органы. Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления
Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 230 УК РФ: склонение несовершеннолетней к употреблению
психотропного вещества.
Павел А., почувствовав, что земля горит
под ногами, начал преследовать брата девочки и его семью. Сначала поступило
сообщение в социальной сети: он хотел поговорить с братом, но тот был уверен:
Павел совершил уголовное преступление и должен понести наказание. Разговор не
состоялся, и тогда гражданин А. заявился к ним в квартиру в отсутствие хозяина.
Супруге брата он представился сотрудником Следственного комитета, передал свой
номер телефона и попросил срочно с ним связаться. Девочка, которую он поил
бутиратом, была дома и видела этого «сотрудника». Дальше преследования
продолжились с маниакальной настойчивостью. Павел приходил, стучал в дверь,
угрожал. Стали поступать угрозы и со стороны неизвестных лиц. Родственники
фигуранта уголовного дела принялись осаждать бабушку пострадавшей девочки – с
просьбами, чтобы ее внучка поменяла показания.
Гражданину А. предъявили обвинение по
части 3 статьи 230 УК РФ и заключили под стражу. Суд удовлетворил ходатайство
следствия и постановил изолировать фигуранта от общества.
Один из свидетелей – знакомый Павла А. –
охарактеризовал его как человека нездорового, любителя наркотических и
психотропных средств. Чем сам Павел неоднократно хвастался. Он мог употребить –
и поехать кататься на мотоцикле по Невскому проспекту. Вел себя всегда
агрессивно, без нецензурной лексики фразы построить не мог и выглядел
психопатом с выпученными глазами. По мнению свидетелей, Павел систематически
находился «под кайфом». Что подтверждается справкой из наркологического
диспансера, где гражданин А. с прошлого года состоит под наблюдением с
диагнозом «синдром наркотической зависимости». Есть свидетель, который
неоднократно делился с Павлом оксибутиратом, вместе и употребляли.
Следствие обнаружило достаточно
доказательств систематического общения школьницы и гражданина А. В их переписке
в социальных сетях присутствуют просьбы девочки купить ей что-нибудь из
алкогольных напитков, поделиться с ней сигаретами или же провести вместе время
за выпивкой. На что мужчина не возражал.
Вдобавок к уголовному делу гражданин А.
был привлечен к административной ответственности: за то, что вовлек
несовершеннолетнюю в употребление спиртного – поил водкой, и за то, что угощал
сигаретами.
Сам гражданин А., допрошенный в качестве
подозреваемого и обвиняемого, все отрицал. Заявил, что бутиратом школьницу не
поил, и она его оговаривает. Мать гражданина А. охарактеризовала своего сына
как человека, который никогда не употреблял какие-либо наркотические и
психотропные вещества, всегда вел здоровый образ жизни и помогал людям. Так-то.
Насколько этот «добрый самаритянин» чист перед законом, будет решать суд.
По информации следственного отдела по г.
Гатчине