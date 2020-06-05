12 лет особого режима

С момента нападений на пожилых женщин в Гатчинском районе прошло ровно два года. Преступника взяли быстро, и эти два года он провел за решеткой: сначала под следствием, в ожидании суда, потом по приговору отправился в колонию.

…В январе 2018-го 30-летний Валентин А. вышел на свободу, отсидев более семи лет за кражи, грабеж и разбой. Уголовная эпопея началась, когда ему было чуть за двадцать: Невский районный суд Петербурга дал два года условно за кражи. Не прошло и полгода, как тот же суд добавил еще год испытательного срока – опять за кражу. Но через год по приговору Гатчинского городского суда условный срок был заменен реальным лишением свободы – за грабеж, и гражданин А. сел в общей сложности на два с половиной года. Однако в том же году Лужский городской суд внес свои коррективы и дважды добавил сидельцу срок за кражи и за разбой. Так, в общей сложности, молодой человек задержался в местах не столь отдаленных до своего тридцатилетия: ровно в день юбилея он был освобожден по отбытии наказания.

На свободе с чистой совестью Валентин продержался до мая. А потом ему, видимо, потребовались деньги на наркотики, поскольку имел место синдром зависимости от сочетанного употребления психоактивных веществ. Так он, житель Петербурга, оказался в поселке Новинка Гатчинского района и совершил разбой, напав на пожилых жительниц Ракитинской улицы. В 11 утра он свободно зашел в частный дом – дверь была не заперта – и взял из хозяйского кошелька 3200 рублей. Но был застигнут на месте преступления хозяйкой дома. Сообразив, чем это может грозить, он схватил со стола кухонный нож и, угрожая пожилой женщине, велел ей сесть на стул и отдать ему деньги. Ни сопротивляться, ни позвать на помощь пенсионерка, конечно, не могла. Но деньги отдавать отказалась. Тут он заметил на ней золотые украшения – цепочку с крестиком и серьги. Потребовал снять. Женщина сослалась на то, что не может расстегнуть замок. Тогда преступник сам снял с нее серьги и цепочку. Крестик положил на стол – не взял, а остальное золото забрал себе и вышел на улицу. Но не ушел, а принялся наблюдать за хозяйкой через окно. Увидев, что она достала из шкафа и спрятала у себя под одеждой деньги, преступник вернулся – дверь по-прежнему оставалась не запертой (!). Угрожая убийством, он потребовал отдать ему деньги и, получив отказ, обыскал женщину, нашел и забрал у нее десять тысяч рублей. После чего вышел вон. На все разбойные действия ему понадобилось не более пятнадцати минут.

Завладев добычей, злоумышленник не покинул Новинку и даже не ушел с Ракитинской улицы. Вместо этого он так же свободно зашел в соседний дом, взял там 150 рублей, порылся в вещах в поисках денег и ценностей, ничего не нашел и вышел на участок. Там была хозяйка – пенсионерка. Грабитель ей сказал, будто бы в доме задымление, и когда женщина пошла в дом, он последовал за ней и напал, ударив по спине деревянной палкой, которую подобрал тут же, в доме.

Женщина упала на пол. Он посадил ее и, угрожая ножом, потребовал денег. Невзирая на испуг, деньги хозяйка ему давать отказалась. Преступник ударил ее несколько раз рукой и палкой, потом еще раз обыскал дом и, не найдя ничего ценного, скрылся с похищенными 150 рублями.

На следующий день гражданин А. продолжил свои преступные похождения, перебазировавшись в Семрино. Там улов оказался значительней. Средь бела дня он снова беспрепятственно вошел в чужой дом на 10 линии и похитил два смартфона по десять тысяч рублей каждый, один «айпад» и кошелек – всего на сумму 42 тысячи рублей. И вышел, никем не остановленный.

После Семрино преступник посетил садоводство «Мелиоратор» в Кобрино. Оказалось, что и там дачники не запирают двери. Он зашел в дом и стащил кошелек с 3000 рублей и банковскими картами. Общий ущерб составил четыре тысячи. Совершив кражу, молодой человек убыл восвояси, а хозяйка дома все это время работала на приусадебном участке и не заметила, как через незапертую входную дверь к ней проник вор. Только на следующий день вечером она заглянула в сумочку, убранную в шкаф, и не обнаружила там кошелька с деньгами и карточками.

Все потерпевшие незамедлительно обратились в полицию. Валентина А. нашли по горячим следам и доставили в Вырицкий отдел, где он изъявил желание оформить явку с повинной и принялся давать признательные показания. От которых потом – в судебном заседании – частично отказался. Заявил, что стоимость похищенных смартфонов завышена, а разбои в Новинке он вообще не совершал. Тем не менее, через три дня после кобринской кражи гражданина А. заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в двух разбоях и двух кражах – с незаконным проникновением в жилище.

Несмотря на высказанную подсудимым позицию, суд счел его вину полностью доказанной совокупностью исследованных доказательств. Так, обе жительницы Новинки, на которых напал подсудимый, опознали его как разбойника. К одной из них он даже ранее заходил на участок – интересовался возможностью подработать.

Один из свидетелей показал, что в середине мая встретил в Семрино Валентина, у которого при себе был планшет «айпад».

Показания потерпевших последовательны, иным доказательствам по делу не противоречат, являются по своему содержанию логичными и убедительными. Суд расценил их как достоверные. И оценка похищенных мобильных телефонов и планшета дана была с учетом технического состояния и сроков эксплуатации. Так что суд не нашел оснований полагать, что стоимость похищенного имущества завышена.

Показания подсудимого о непричастности к разбойным нападениям не вызвали доверия и были расценены как попытка избежать ответственности за содеянное. При этом в ходе предварительного следствия обвиняемый неоднократно и последовательно давал показания о своих нападениях в Новинке и подтверждал эти показания на месте преступлений при проверке.

При назначении наказания суд учел все аспекты многогранной личности фигуранта: он холост, бездетен, работает грузчиком, неоднократно судим, по месту жительства органами полиции характеризуется отрицательно; состоит на учете у нарколога. Его родственники имеют инвалидность и нуждаются в уходе; сам подсудимый страдает тяжелыми хроническими заболеваниями.

Признание вины и раскаяние в содеянных кражах, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, болезни суд учел в качестве смягчающих обстоятельств. Особо опасный рецидив преступлений сыграл отрицательную роль.

С учетом всех обстоятельств суд счел необходимым назначить Валентину А. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку его исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества. Более мягкий вид наказания не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений.

Гражданские иски двух потерпевших о взыскании с подсудимого в счет возмещения материального вреда 33200 рублей и 42000 рублей соответственно суд нашел подлежащими удовлетворению в полном объеме. Поскольку данные требования потерпевших законны и обоснованы.

В итоге Гатчинский городской суд признал Валентина А. виновным в двух разбоях и двух кражах. За каждый разбой ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, за кражи – в общей сложности шесть с половиной лет. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний гражданину А. дали двенадцать с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.



