Регион выполнил план по лесовосстановлению

Кроме того, в лесных
питомниках региона высеяли семена хвойных культур на площади 16,1 га из
плановых 16,2 га.
Всего в рамках
национального проекта «Экология» в Ленинградской области на 2020 год
запланированы лесовосстановительные работы на площади 17,7 тыс. га с высадкой
21,2 млн деревьев.
Основная цель
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» —
восстановление леса. В 2019 году соотношение площадей сплошных рубок и
лесовосстановления в Ленинградской области составило 94%, а план по
восстановлению лесов был выполнен на 114%. Таким образом, регион вошел в тройку
лучших субъектов России по объемам посадки леса.