Регион выполнил план по лесовосстановлению

Регион выполнил план по лесовосстановлению

Весенний план по искусственному лесовосстановлению выполнен на 105%. На землях лесного фонда высажены деревья на площади 6,3 тыс. га.

Рубрики : Экология     24 Jun 2020

Кроме того, в лесных питомниках региона высеяли семена хвойных культур на площади 16,1 га из плановых 16,2 га.

Всего в рамках национального проекта «Экология» в Ленинградской области на 2020 год запланированы лесовосстановительные работы на площади 17,7 тыс. га с высадкой 21,2 млн деревьев.

Основная цель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — восстановление леса. В 2019 году соотношение площадей сплошных рубок и лесовосстановления в Ленинградской области составило 94%, а план по восстановлению лесов был выполнен на 114%. Таким образом, регион вошел в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса.

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