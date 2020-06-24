Регион выполнил план по лесовосстановлению

Кроме того, в лесных питомниках региона высеяли семена хвойных культур на площади 16,1 га из плановых 16,2 га.

Всего в рамках национального проекта «Экология» в Ленинградской области на 2020 год запланированы лесовосстановительные работы на площади 17,7 тыс. га с высадкой 21,2 млн деревьев.

Основная цель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — восстановление леса. В 2019 году соотношение площадей сплошных рубок и лесовосстановления в Ленинградской области составило 94%, а план по восстановлению лесов был выполнен на 114%. Таким образом, регион вошел в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса.