Мать без прав и капитала

36-летняя уроженка Душанбе имеет российский паспорт и российское гражданство, зарегистрирована и проживает в Войсковицах. В 2017 году по приговору мирового судьи ей был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей – по статье 322.3 УК РФ: фиктивная постановка на учет иностранного гражданина. Видимо, гражданка Р. помогала соотечественникам-гастарбайтерам, за что и поплатилась, получив судимость. Но штраф не уплатила – его уже три года в казне ждут. У нее есть законный супруг и четырехгодовалая дочь. Есть и 15-летний сын, в отношении которого она давным-давно лишена родительских прав: Гатчинский городской суд принял такое решение, когда мальчику было три года.

Женщина, лишенная прав в отношении ребенка, на материнский капитал претендовать не может. В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры господдержки возникает у женщин, родивших второго или последующих детей, ранее не воспользовавшихся этим правом. При возникновении данного права не учитываются дети, в отношении которых мать лишена родительских прав.

Но гражданка Р. решила обмануть Пенсионный фонд. Будучи предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, в феврале 2017 года она обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда РФ в Гатчинском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. В качестве документов, подтверждающих ее право на получение материнского капитала, женщина представила свой паспорт, СНИЛС и свидетельства о рождении своих детей: девочки 2016 года рождения и мальчика 2005 года рождения. При этом заявительница дала заведомо ложные сведения о том, что не лишалась родительских прав в отношении старшего ребенка, указав это в заявлении и сообщив специалисту Пенсионного фонда.

На основании представленных гражданкой Р. документов было вынесено решение о выдаче ей государственного сертификата на материнский капитал, предоставляющего право на распоряжение денежными средствами в размере 453026 рублей. Этот сертификат она получила в марте 2017 года и спустя год, действуя в продолжение своего преступного умысла, уполномочила некое лицо, неосведомленное о ее махинациях, распоряжаться этими средствами.

Далее это уполномоченное лицо, снабженное нотариальной доверенностью, обратилось с заявлением в МФЦ города Екатеринбурга – о распоряжении всей суммой материнского капитала от имени гражданки Р. для погашения основного долга и уплаты процентов по займу на строительство жилья. Заявление рассмотрели и через месяц вынесли решение об удовлетворении. Однако еще через полтора месяца Управлением Пенсионного фонда РФ в Екатеринбурге это решение было отменено – в связи с отсутствием подтверждения факта проживания гражданки Р. на территории Екатеринбурга.

Тогда аналогичное заявление поступило в МФЦ города Тюмени. Там отказали сразу – «в связи с ограничением гражданки Р. в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки». Мамаша, претендующая на материнский капитал, явно не горела энтузиазмом при исполнении своих материнских обязанностей.

Через год заявление о распоряжении средствами материнского капитала было направлено заказным письмом в Управление Пенсионного фонда РФ в Гатчинском районе. Там тоже был получен отказ – в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления.

Гражданка Р. не смогла довести преступление до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку сотрудники Пенсионного фонда установили факт лишения ее родительских прав в отношении сына, и в распоряжении средствами материнского капитала в сумме почти в полмиллиона рублей ей было отказано.

В сентябре 2019 года в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159.2 УК РФ: покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Под стражей гражданка Р. содержалась недолго и была отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении – до суда. Гатчинский городской суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении обвиняемой малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном и неизлечимое хроническое заболевание. Отягчающих обстоятельств не усмотрели.

Руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, учитывая, что предыдущее наказание в виде штрафа должного воспитательного действия не возымело, суд пришел к выводу: гражданку Р. следует лишить свободы. Но с учетом сведений о личности подсудимой было решено, что исправление ее может быть достигнуто без реального отбывания срока.

В итоге Гатчинский городской суд признал мать-лишенку виновной: ей дали два года условно, установив трехлетний испытательный срок. В течение этих трех лет на осужденную возложены обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, регулярно являться туда на регистрацию, официально трудоустроиться и работать на протяжении всего испытательного срока. Не менять фактического места жительства без уведомления специализированного органа, контролирующего поведение условно осужденных.

Штраф, назначенный за фиктивную постановку мигрантов на учет, тоже придется платить.





По информации Гатчинской городской прокуратуры и правовой группы УМВД России по Гатчинскому району