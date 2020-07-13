Регион создает запас препаратов для лечения COVID-19

В настоящее время для
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях региона
создан запас препаратов на срок более 6 месяцев.
В июле регион комитет
закупил препараты для лечения COVID-19 в стационарах и амбулаториях в общей
сложности на сумму 44 млн рублей. Для стационаров были закуплены современные
препараты на сумму 42 млн рублей, лекарства позволяют избежать подключения
пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.
На сумму 2 млн рублей
были закуплены антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты для
лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии на дому. По решению
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, амбулаторная терапия
проводится бесплатно для жителей региона по назначению лечащего врача.