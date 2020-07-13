Регион создает запас препаратов для лечения COVID-19

Регион создает запас препаратов для лечения COVID-19

Комитет по здравоохранению Ленинградской области заключил контракты на сумму 12 млн рублей для пополнения запаса лекарственных препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19.

Рубрики : Здравоохранение     13 Jul 2020

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях региона создан запас препаратов на срок более 6 месяцев.

В июле регион комитет закупил препараты для лечения COVID-19 в стационарах и амбулаториях в общей сложности на сумму 44 млн рублей. Для стационаров были закуплены современные препараты на сумму 42 млн рублей, лекарства позволяют избежать подключения пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На сумму 2 млн рублей были закуплены антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии на дому. По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, амбулаторная терапия проводится бесплатно для жителей региона по назначению лечащего врача.

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