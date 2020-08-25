Вышла на крыльцо и наткнулась на труп

23-го августа в Сиверский отдел полиции поступило сообщение
от местной жительницы: на крыльце своего дома на улице Толмачева она нашла тело
58-летнего Владислава Р. с раной на голове. На место происшествия прибыла следственно-оперативная
группа. Информация подтвердилась: признаки насильственной смерти – рубленая
рана головы – налицо. Тело отправили в морг.
Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело
по статье «убийство». По подозрению в совершении данного преступления задержан
56-летний Михаил Б., проживающий в доме, на крыльце которого нашли труп. Ранее
мужчина к уголовной и административной ответственности не привлекался.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.