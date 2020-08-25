Вышла на крыльцо и наткнулась на труп

Вышла на крыльцо и наткнулась на труп

Жительница Сиверского обнаружила у себя на крыльце труп мужчины с окровавленной головой. Убийцей оказался ее муж.

Рубрики : Криминал     25 Aug 2020

23-го августа в Сиверский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы: на крыльце своего дома на улице Толмачева она нашла тело 58-летнего Владислава Р. с раной на голове. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась: признаки насильственной смерти – рубленая рана головы – налицо. Тело отправили в морг.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении данного преступления задержан 56-летний Михаил Б., проживающий в доме, на крыльце которого нашли труп. Ранее мужчина к уголовной и административной ответственности не привлекался. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

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