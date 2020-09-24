Переведите мне миллион!

15-го сентября в полицию поступило заявление от 57-летней жительницы Гатчины, которой мошенники долго названивали с разных московских номеров, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Убедили, что с ее счетом происходят мошеннические операции и надо снять с него все деньги – 280 тысяч рублей, плюс взять кредит еще почти на 300 тысяч и перевести все средства через терминал преступникам. Что пенсионерка и сделала: сняла свои кровные, взяла кредит и отправила мошенникам более 570 тысяч рублей.

17-го сентября, в 11 вечера, в гатчинскую полицию обратилась 32-летняя жительница Гатчины – ведущий архитектор организации. Ее «развели» аналогичным способом на миллион с лишним. За три дня до этого ей позвонила незнакомая женщина, назвала свое имя-фамилию и представилась сотрудником службы безопасности банка. Эта «сотрудница» заявила, что со счетом женщины происходят мошеннические операции – неизвестный злоумышленник берет кредит. Аферистка убедила владелицу счета снять имеющиеся у нее деньги – более 100 тысяч рублей, а также пойти взять кредит и перевести средства преступникам на счет. Доверчивая гражданка взяла четыре кредита на сумму свыше миллиона рублей и перевела их мошенникам через терминал. Общий ущерб превысил 1 млн 100 тысяч рублей. В ходе своей операции преступники звонили потерпевшей с разных московских номеров, а также с многоканальных, начинающихся на «8-800-».

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

15-го сентября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 37-летняя жительница Кобралово. Ей мошенники наплели ту же историю: про кредит, который пытаются оформить неизвестные, и про то, что нужно сообщить цифровые коды, которые пришли на мобильный. После чего со счета банковской карты женщины было списано 100 тысяч рублей. Однако есть один нюанс: мошенник звонил с номера «900». А это номер телефона известного банка. Аферисты совершенствуются в своих технологиях. Говорят, есть способ «прикинуться» банком, чтобы у абонента определился нужный номер. Будьте бдительны!