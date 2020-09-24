Переведите мне миллион!

15-го сентября в полицию
поступило заявление от 57-летней жительницы Гатчины, которой мошенники долго
названивали с разных московских номеров, представляясь сотрудниками службы
безопасности банка. Убедили, что с ее счетом происходят мошеннические операции
и надо снять с него все деньги – 280 тысяч рублей, плюс взять кредит еще почти
на 300 тысяч и перевести все средства через терминал преступникам. Что
пенсионерка и сделала: сняла свои кровные, взяла кредит и отправила мошенникам
более 570 тысяч рублей.
17-го сентября, в 11
вечера, в гатчинскую полицию обратилась 32-летняя жительница Гатчины – ведущий
архитектор организации. Ее «развели» аналогичным способом на миллион с лишним.
За три дня до этого ей позвонила незнакомая женщина, назвала свое имя-фамилию и
представилась сотрудником службы безопасности банка. Эта «сотрудница» заявила,
что со счетом женщины происходят мошеннические операции – неизвестный
злоумышленник берет кредит. Аферистка убедила владелицу счета снять имеющиеся у
нее деньги – более 100 тысяч рублей, а также пойти взять кредит и перевести
средства преступникам на счет. Доверчивая гражданка взяла четыре кредита на сумму
свыше миллиона рублей и перевела их мошенникам через терминал. Общий ущерб
превысил 1 млн 100 тысяч рублей. В ходе своей операции преступники звонили
потерпевшей с разных московских номеров, а также с многоканальных, начинающихся
на «8-800-».
По факту мошенничества в
крупном размере возбуждено уголовное дело.
15-го сентября в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 37-летняя жительница
Кобралово. Ей мошенники наплели ту же историю: про кредит, который пытаются
оформить неизвестные, и про то, что нужно сообщить цифровые коды, которые
пришли на мобильный. После чего со счета банковской карты женщины было списано
100 тысяч рублей. Однако есть один нюанс: мошенник звонил с номера «900». А это
номер телефона известного банка. Аферисты совершенствуются в своих технологиях.
Говорят, есть способ «прикинуться» банком, чтобы у абонента определился нужный
номер. Будьте бдительны!