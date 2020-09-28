Домашних питомцев бесплатно привьют от бешенства

Для диких плотоядных животных в этом году в лесах региона будет разложено 1,025 млн доз. антирабической вакцины, на 17,5% больше, чем в 2019 году.

Мероприятие проводят управление ветеринарии и комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Особое внимание будет уделяться раскладке препарата вокруг свалок, которые являются кормовой базой как диких плотоядных, так и безнадзорных животных, а также раскладке вакцины по границе Ленинградской области с сопредельными регионами для создания антирабической буферной зоны.

Также государственная ветеринарная служба продолжает бесплатную вакцинацию домашних собак и кошек, в том числе с применением вакцины, поступающей за счёт средств федерального бюджета.