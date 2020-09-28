Домашних питомцев бесплатно привьют от бешенства

Для диких плотоядных животных в этом году в лесах
региона будет разложено 1,025 млн доз. антирабической вакцины, на 17,5% больше,
чем в 2019 году.
Мероприятие проводят управление ветеринарии и
комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области.
Особое внимание будет уделяться раскладке препарата
вокруг свалок, которые являются кормовой базой как диких плотоядных, так и
безнадзорных животных, а также раскладке вакцины по границе Ленинградской
области с сопредельными регионами для создания антирабической буферной зоны.
Также государственная ветеринарная служба продолжает
бесплатную вакцинацию домашних собак и кошек, в том числе с применением
вакцины, поступающей за счёт средств федерального бюджета.