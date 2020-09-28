Домашних питомцев бесплатно привьют от бешенства

Домашних питомцев бесплатно привьют от бешенства

В Ленинградской области начинается осенняя кампания по вакцинации животных от бешенства.

Рубрики : Экология     28 Sep 2020

Для диких плотоядных животных в этом году в лесах региона будет разложено 1,025 млн доз. антирабической вакцины, на 17,5% больше, чем в 2019 году.

Мероприятие проводят управление ветеринарии и комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Особое внимание будет уделяться раскладке препарата вокруг свалок, которые являются кормовой базой как диких плотоядных, так и безнадзорных животных, а также раскладке вакцины по границе Ленинградской области с сопредельными регионами для создания антирабической буферной зоны.

Также государственная ветеринарная служба продолжает бесплатную вакцинацию домашних собак и кошек, в том числе с применением вакцины, поступающей за счёт средств федерального бюджета.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+