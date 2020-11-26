Берегите банковские карты

20-го ноября в полицию обратилась пенсионерка, потерявшая в магазине «Дикси» в Мариенбурге банковскую карту. После этого с карты списались деньги разными суммами – всего на 4400 рублей, опять же в «Дикси».

По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили воровку: 42-летнюю Марину Ю., проживающую в Мариенбурге и работающую продавцом-кассиром …в магазине «Дикси». Гражданка Ю. отпущена под подписку о невыезде.

В тот же день в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило два заявления от гражданок, продававших товары на «Авито». Их обманули липовые покупатели. 37-летней жительнице Гатчины позвонил неизвестный и заявил, что готов купить на «Авито» ее лыжи. Чтобы перевести за них деньги, мужчина попросил продиктовать ему сначала номер карты, а потом и смс-код. После того, как хозяйка лыж сообщила ему все цифры, с ее карты списалось более 60 тысяч рублей.

27-летняя сотрудница банка продавала на «Авито» фотоаппарат. Через WhatsApp ей пришло сообщение от покупателя и ссылка, перейдя по которой она ввела данные своей банковской карты – и произошло списание 10 тысяч рублей.

Другая заявительница хотела купить на некоем сайте товар и перевела на расчетный счет 12 тысяч рублей, однако товар ей не доставили, а сайт прекратил свое существование.

21-го ноября в полицию обратилась пенсионерка из Войсковиц, которой позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что на счету пенсионерки происходят подозрительные махинации, и надо перевести всю сумму на вторую карту – в другой банк. Гражданка перевела 60 тысяч рублей, после чего ей стала звонить другая женщина – якобы сотрудница другого банка, попросила сообщить смс-коды, которые будут приходить, и удалить из телефона банковское приложение. Что заявительница и сделала. Когда она снова установила приложение на свой телефон, то обнаружила списание денежных средств – 129 тысяч рублей, а также 4000 рублей – в качестве абонентской платы на незнакомый номер.

22-го ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 69-летней жительницы Гатчины. Она получила сообщение в соцсети «ВКонтакте», якобы от своей знакомой, о том, что ей положена социальная выплата в размере 3000 рублей в связи с карантином. Спустя некоторое время пришло еще одно сообщение – о том, что надо зарегистрироваться и ввести данные своей карты и трехзначный код с оборотной стороны. Что она и выполнила. После этих манипуляций с карты пенсионерки исчезло 20 тысяч рублей.

По фактам краж и мошенничеств возбуждены уголовные дела.