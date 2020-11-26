Берегите банковские карты

20-го ноября в полицию
обратилась пенсионерка, потерявшая в магазине «Дикси» в Мариенбурге банковскую
карту. После этого с карты списались деньги разными суммами – всего на 4400
рублей, опять же в «Дикси».
По факту кражи с
банковского счета было возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудники
уголовного розыска задержали и полностью изобличили воровку: 42-летнюю Марину
Ю., проживающую в Мариенбурге и работающую продавцом-кассиром …в магазине
«Дикси». Гражданка Ю. отпущена под подписку о невыезде.
В тот же день в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило два заявления от гражданок,
продававших товары на «Авито». Их обманули липовые покупатели. 37-летней
жительнице Гатчины позвонил неизвестный и заявил, что готов купить на «Авито»
ее лыжи. Чтобы перевести за них деньги, мужчина попросил продиктовать ему
сначала номер карты, а потом и смс-код. После того, как хозяйка лыж сообщила
ему все цифры, с ее карты списалось более 60 тысяч рублей.
27-летняя сотрудница
банка продавала на «Авито» фотоаппарат. Через WhatsApp ей пришло сообщение от
покупателя и ссылка, перейдя по которой она ввела данные своей банковской карты
– и произошло списание 10 тысяч рублей.
Другая заявительница
хотела купить на некоем сайте товар и перевела на расчетный счет 12 тысяч
рублей, однако товар ей не доставили, а сайт прекратил свое существование.
21-го ноября в полицию
обратилась пенсионерка из Войсковиц, которой позвонила неизвестная женщина,
представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что на
счету пенсионерки происходят подозрительные махинации, и надо перевести всю
сумму на вторую карту – в другой банк. Гражданка перевела 60 тысяч рублей,
после чего ей стала звонить другая женщина – якобы сотрудница другого банка,
попросила сообщить смс-коды, которые будут приходить, и удалить из телефона
банковское приложение. Что заявительница и сделала. Когда она снова установила
приложение на свой телефон, то обнаружила списание денежных средств – 129 тысяч
рублей, а также 4000 рублей – в качестве абонентской платы на незнакомый номер.
22-го ноября в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 69-летней
жительницы Гатчины. Она получила сообщение в соцсети «ВКонтакте», якобы от
своей знакомой, о том, что ей положена социальная выплата в размере 3000 рублей
в связи с карантином. Спустя некоторое время пришло еще одно сообщение – о том,
что надо зарегистрироваться и ввести данные своей карты и трехзначный код с
оборотной стороны. Что она и выполнила. После этих манипуляций с карты
пенсионерки исчезло 20 тысяч рублей.
По фактам краж и
мошенничеств возбуждены уголовные дела.