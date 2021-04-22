Курс на диспансеризацию и цифровизацию

Глава региона поручил комитету по здравоохранения начать летом масштабную диспансеризацию. С 1 июля по 1 октября 2021 года 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные маммографы и флюорографы будут курсировать по территории области. Жители самых отдаленных населенных пунктов смогут пройти осмотры узких специалистов.

Параллельно будет запущена акция «Ленинградское сердце» для обследования пациентов на предмет сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторым поручением губернатора в области здравоохранения стал полный переход медицинских учреждений на цифровые сервисы, такие как электронная запись к врачу, цифровая медицинская карта, включающая включить результаты исследований. Также глава региона поручил поэтапно перейти на получение лекарств по электронному рецепту.

Александр Дрозденко подчеркнул важность проведения телемедицинских консультаций. Он поручил комитету по здравоохранения проработать возможность организации онлайн-консультаций для узких специалистов региона. «Это позволит увеличить эффективность работы врачей в условиях нехватки кадров», — прокомментировал он.