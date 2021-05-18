Задержан рецидивист, ограбивший ребёнка в парке

6-го апреля в полицию обратилась мать 14-летнего мальчика,
у которого в Орловой роще отняли смартфон. К нему подошли двое молодых мужчин и
один из них вытащил из кармана куртки школьника телефон. Когда ребенок попросил
отдать телефон, грабитель развернулся и ударил его по голове. Второй мужчина
никаких противоправных действий в отношении подростка не совершал.
Потерпевший назвал приметы обоих, по факту грабежа
следственный отдел по г. Гатчине СКР возбудил уголовное дело. 11-го мая
преступник был задержан сотрудниками гатчинского уголовного розыска. В Гатчине,
днем, у дома № 8 на ул. Хохлова по подозрению в совершении данного преступления
оперативники задержали 29-летнего Сергея Л., уроженца Гатчины, проживающего в
Петербурге, ранее неоднократно судимого.
Гражданин Л. полностью изобличен и помещен в изолятор
временного содержания. Он проверяется на причастность к совершению других преступлений.