Задержан рецидивист, ограбивший ребёнка в парке

6-го апреля в полицию обратилась мать 14-летнего мальчика, у которого в Орловой роще отняли смартфон. К нему подошли двое молодых мужчин и один из них вытащил из кармана куртки школьника телефон. Когда ребенок попросил отдать телефон, грабитель развернулся и ударил его по голове. Второй мужчина никаких противоправных действий в отношении подростка не совершал.

Потерпевший назвал приметы обоих, по факту грабежа следственный отдел по г. Гатчине СКР возбудил уголовное дело. 11-го мая преступник был задержан сотрудниками гатчинского уголовного розыска. В Гатчине, днем, у дома № 8 на ул. Хохлова по подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали 29-летнего Сергея Л., уроженца Гатчины, проживающего в Петербурге, ранее неоднократно судимого.

Гражданин Л. полностью изобличен и помещен в изолятор временного содержания. Он проверяется на причастность к совершению других преступлений.