Плюс 47 гектаров леса в 47 регионе

У поселка Келколово на
месте бывшего карьера по добыче песка площадью 4,3 га, проходящего
рекультивацию, добровольцы и активисты района высадили почти 9 тысяч сеянцев
сосны с закрытой корневой системой повышенной приживаемости.
«Есть две категории
людей, те кто заботится о лесе и делает что-то чтобы восстанавливать лес и те,
кто только говорит. Я предпочитаю — сажать деревья. В акциях участвую уже лет
15, а своё первое дерево посадил ещё в школе в Разметелево», — рассказал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Всероссийский день
посадки леса в России и Ленинградской области проводится в одиннадцатый раз. В
этом году к празднику был проведен конкурс детских рисунков и поделок,
посвященных лесу: выставку работ участников школьных лесничеств, победителей
конкурса также осмотрел Александр Дрозденко.
Все работы по
лесовосстановлению в Ленинградской области проводятся в рамках федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
В 2021 году запланировано
искусственное лесовосстановление на площади 8,8 тыс га, с высадкой более 21,2
млн штук посадочного материала, выращенного на 7 лесных питомниках и в лесном
селекционно-семеноводческом центре. С начала весеннего сезона уже высажены
деревья на площади 3,1 тыс. га.
За пять лет реализации
национального проекта «Экология» к 2024 году отношение площади
лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно
достичь показателя 100%.
По итогам 2020 в
Ленинградской области этот показатель составил 87,9% при установленном
нацпроектам для региона на 2020 год показателе 69,1%.