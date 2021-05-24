Плюс 47 гектаров леса в 47 регионе

У поселка Келколово на месте бывшего карьера по добыче песка площадью 4,3 га, проходящего рекультивацию, добровольцы и активисты района высадили почти 9 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой повышенной приживаемости.

«Есть две категории людей, те кто заботится о лесе и делает что-то чтобы восстанавливать лес и те, кто только говорит. Я предпочитаю — сажать деревья. В акциях участвую уже лет 15, а своё первое дерево посадил ещё в школе в Разметелево», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всероссийский день посадки леса в России и Ленинградской области проводится в одиннадцатый раз. В этом году к празднику был проведен конкурс детских рисунков и поделок, посвященных лесу: выставку работ участников школьных лесничеств, победителей конкурса также осмотрел Александр Дрозденко.

Все работы по лесовосстановлению в Ленинградской области проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В 2021 году запланировано искусственное лесовосстановление на площади 8,8 тыс га, с высадкой более 21,2 млн штук посадочного материала, выращенного на 7 лесных питомниках и в лесном селекционно-семеноводческом центре. С начала весеннего сезона уже высажены деревья на площади 3,1 тыс. га.

За пять лет реализации национального проекта «Экология» к 2024 году отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно достичь показателя 100%.

По итогам 2020 в Ленинградской области этот показатель составил 87,9% при установленном нацпроектам для региона на 2020 год показателе 69,1%.