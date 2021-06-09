Разнимать дерущихся женщин опасно

В ночь на 4-е июня
сотрудники патрульно-постовой службы, патрулируя ул. Генерала Кныша, увидели на
проезжей части двух дерущихся женщин. Полицейские подошли, представились и
попытались пресечь хулиганские действия, но дамы не реагировали и вели себя
агрессивно. Тогда сотрудники ППСП решили доставить гражданок в дежурную часть
для составления административного протокола.
В комнате по разбору на
Красной, 5 одна из задержанных – 37-летняя жительница Больших Колпан Анастасия
К., мать двоих детей, не успокоилась. Она учинила драку с полицейскими и
нанесла командиру отделения несколько ударов кулаком в грудь и в живот.
Следственным отделом по
г. Гатчине СУ СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ:
применение насилия в отношении представителя власти. С гражданки К. взята
подписка о невыезде.