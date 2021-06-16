Удар ножом от рук супруги

В ночь на 14-е июня в полицию сообщили, что в Большом Рейзино в доме истекает кровью 49-летний мужчина. На место происшествия была направлена «скорая», наряд патрульно-постовой службы и сотрудники Войсковицкого отдела полиции.

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностирована колото-резаная рана правой половины грудной клетки, пневмоторакс. В состоянии средней тяжести пациента поместили в отделение хирургии. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления 55-летнюю жительницу Большого Рейзино Марину А., не судимую, работающую сторожем.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.