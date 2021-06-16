Удар ножом от рук супруги

В ночь на 14-е июня в
полицию сообщили, что в Большом Рейзино в доме истекает кровью 49-летний
мужчина. На место происшествия была направлена «скорая», наряд
патрульно-постовой службы и сотрудники Войсковицкого отдела полиции.
Пострадавшего
госпитализировали. У него диагностирована колото-резаная рана правой половины
грудной клетки, пневмоторакс. В состоянии средней тяжести пациента поместили в
отделение хирургии. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
полицейские задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления
55-летнюю жительницу Большого Рейзино Марину А., не судимую, работающую
сторожем.
По факту причинения
тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.