От первого лица

— Антон Геннадьевич, в каких населенных пунктах Ленинградской области региональный оператор реализует проект по раздельному сбору отходов?

— Пилотный проект стартовал в конце 2020 года в Кингисеппе и Ивангороде, в январе 2021-го присоединилась Луга. В этих городах было установлено почти 200 баков: зеленые для стекла, а желтые — для пластиковых бутылок.

В марте мы проанализировали результаты работы и сочли проект успешным. За три месяца «пилота» собрали 12 тонн стекла и 48 тонн пластика. То есть объем вывозимых на полигоны отходов за счет придомового раздельного сбора (есть еще сортировка при полигонах) сократился почти на 60 тонн, все это вторсырье пошло на переработку.

Начиная с весны раздельный сбор отходов (РСО) внедрили еще в шести районах - Волосовском, Всеволожском, Ломоносовском, Приозерском, Сланцевском и Тихвинском. На очереди Кириши, Сосновый Бор и Гатчина. В регионе уже около 300 тысяч человек используют желтые и зеленые контейнеры.

— Сельские поселения тоже охвачены?

— Около месяца назад мы попробовали внедрить РСО в Сосново Приозерского района, где летом большой приток отдыхающих. Посмотрим результаты. На первом этапе регионального проекта усилия сконцентрированы на городах. В сельской местности начинать нужно со строительства контейнерных площадок. Их, к сожалению, не хватает.

— Сортировать мусор или выкидывать все разом — дело сугубо добровольное. В каких городах жители проявляют большую активность?

— Успех РСО во многом зависит от инициативности и ответственности населения. Я имею в виду не только объемы, но и качество сбора сырья. Мы не ошиблись, выбрав для старта Кингисепп. Здесь нежелательные примеси в контейнерах со стеклом и пластиком составляют 5-6 %, отходы сразу отвозятся на перерабатывающие предприятия. А в Луге в начале проекта в баки кидали не только ПЭТ-бутылки, но и полиэтилен, пластиковые пакеты, сырье приходилось дополнительно сортировать на конвейерной линии.

— Значит, на повестку дня выходит экопросвещение?

— Уделяем этому большое внимание. При поддержке муниципалитетов проводим лекции для жителей, разъясняем суть раздельного сбора. Например, говоришь детям, что пластиковая бутылка разлагается 450 лет, и необходимость заботы об окружающей среде преобразуется в конкретные задачи: выпил газировку — брось бутылку в специальный контейнер.

При поддержке комитета по печати Ленобласти, по­явились тематические плакаты в пригородных электричках, скоро разместим в автобусах. На всех наших контейнерах есть инструкции с простыми и подробными правилами сортировки отходов.

— Планируется ли увеличить число сдаваемых фракций, например, за счет макулатуры, картона, алюминия?

— Я за то, чтобы не распыляться и сделать что-то одно, но хорошо. Начнем, скажем, дополнительно собирать тетрапак. Закупим контейнеры, будем отвозить сырье в соседние области, поскольку у нас таких переработчиков нет. Затраты увеличатся, а существенного результата не получим. Целесообразнее направить эти средства на установку большего числа баков для стекла и пластика, охватить всю территорию области. Решим данную задачу — будем двигаться дальше.

— Многих жителей интересует, куда сдать отработавшие свое покрышки.

— Областной комитет по обращению с отходами принимает заявки на обустройство специализированных площадок для сбора покрышек. Опыт по организации сбора и утилизации покрышек через специализированные компании есть во Всеволожске, Сосновом Бору, Кировске, Отрадном, Синявино.

— Общепризнано, что раздельный сбор отходов — неприбыльный бизнес. По итогам «пилота» региональный оператор ушел в минус. Тем не менее на карте РСО Ленобласти появляются новые точки.

— Основная задача внедрения раздельного сбора — снижение объема захоронения отходов, максимальное извлечение полезных компонентов и их возврат в производственный цикл. Именно поэтому, исходя из собранных объемов и отклика населения Ленобласти, мы считаем проект успешным.

Для оператора он, к сожалению, убыточен. Значительные средства идут на приобретение баков. Стоимость бака — ­15-16 тысяч рублей, к сегодняшнему дню мы закупили 868 штук. Выросли транспортные расходы, поскольку каждый вид отходов вывозится отдельным мусоровозом. Выручка от сдачи вторсырья в переработку расходы не покрывает.

Очень рассчитываем на поддержку государства. Губернатор Александр Дрозденко пообещал предоставить субсидии на закупку контейнеров. Большего и не просим.

Могу сказать совершено точно: в Ленинградской области раздельный сбор будет внедряться и дальше. Это необходимо, чтобы жители области пересмотрели свои взгляды на бытовые отходы. Чтобы вторсырье получало новую жизнь, сокращались площади полигонов ТБО, чтобы улучшалась экологическая ситуация. Это работа ради будущего.

Беседовала Мила Дорошевич