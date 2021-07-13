Перевела мошенникам миллион с четвертью

9-го июля в
дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратилась 41-летняя жительница
Коммунара, работающая менеджером по персоналу в крупной компании. Ей позвонили
с московского номера, представились сотрудниками банка и заявили, что в отношении
нее, возможно, происходят мошеннические действия. Потом позвонили с другого
номера, представились сотрудниками другого банка, и женщина, следуя инструкциям
мошенников, добровольно в личном кабинете на сайте банка совершила перевод
денежных средств – два раза по четверть миллиона и один раз 70 тысяч рублей на
предложенный сберегательный счет, который не отобразился в личном кабинете.
Далее
последовали аналогичные звонки из третьего банка, на что женщина добровольно
оформила кредит на 550 тысяч рублей в отделении банка в Петербурге, там же
обналичила деньги и перевела всю сумму мелкими переводами – по 15 тысяч рублей –
на указанный мошенниками счет через терминал банка. Переводы пришлось сделать
36 раз. Далее следуя инструкциям злоумышленников, она сняла со своей кредитки
восемь раз по 15 тысяч рублей и совершила перевод и этих денег на счета
мошенников.
Ущерб
составил 1 млн 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи
159 УК РФ: мошенничество в крупном размере.