Сел на чужой велосипед и уехал

11-го сентября в гатчинскую полицию обратился 62-летний житель Гатчины. Накануне днем он увидел с балкона у себя на улице Киргетова, как некий гражданин вышел из подъезда с его велосипедом «Форвард» синего цвета, который хранился в парадной у входа в подвал. Мужчина стал кричать, чтобы злоумышленник вернул велосипед на место, однако тот, не реагируя, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Ущерб составил 6000 рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.