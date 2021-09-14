Сел на чужой велосипед и уехал

Сел на чужой велосипед и уехал

На глазах у пенсионера в центре города неизвестный злоумышленник вывел из подъезда его велосипед, сел и уехал.

Рубрики : Криминал     14 Sep 2021

11-го сентября в гатчинскую полицию обратился 62-летний житель Гатчины. Накануне днем он увидел с балкона у себя на улице Киргетова, как некий гражданин вышел из подъезда с его велосипедом «Форвард» синего цвета, который хранился в парадной у входа в подвал. Мужчина стал кричать, чтобы злоумышленник вернул велосипед на место, однако тот, не реагируя, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Ущерб составил 6000 рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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