Сел на чужой велосипед и уехал

11-го сентября в гатчинскую полицию
обратился 62-летний житель Гатчины. Накануне днем он увидел с балкона у себя на
улице Киргетова, как некий гражданин вышел из подъезда с его велосипедом
«Форвард» синего цвета, который хранился в парадной у входа в подвал. Мужчина
стал кричать, чтобы злоумышленник вернул велосипед на место, однако тот, не реагируя,
сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Ущерб составил 6000 рублей.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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