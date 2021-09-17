Пенсионер стрелял в председателя райпо

Сегодня
утром в УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение, что в Гатчинском
райпо на Соборной, 6 произошел конфликт со стрельбой. В девять утра к
председателю райпо Михаилу Заславскому зашел 67-летний Александр В. В ходе
общения по поводу оформления договора купли-продажи возник конфликт, в ходе
которого визитер достал травматический пистолет ИЖ-79-9Т калибра 9 мм и произвел
два выстрела. Первый – в потолок, в люстру, второй – в правую ногу
председателю.
На
место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изъято две гильзы.
Стрелявший – неработающий гражданин В., житель Гатчины пенсионного возраста,
задержан.
Полиция
проводит проверку.