Пенсионер стрелял в председателя райпо

Сегодня утром в УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение, что в Гатчинском райпо на Соборной, 6 произошел конфликт со стрельбой. В девять утра к председателю райпо Михаилу Заславскому зашел 67-летний Александр В. В ходе общения по поводу оформления договора купли-продажи возник конфликт, в ходе которого визитер достал травматический пистолет ИЖ-79-9Т калибра 9 мм и произвел два выстрела. Первый – в потолок, в люстру, второй – в правую ногу председателю.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изъято две гильзы. Стрелявший – неработающий гражданин В., житель Гатчины пенсионного возраста, задержан.

Полиция проводит проверку.