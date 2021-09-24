Экофестиваль приглашает в Гатчину

Третий экологический фестиваль «Зеленый город 2021» пройдет 25 сентября в гатчинском сквере «Юность». С полудня гостей ждет интересная программа выходного дня. Праздник познакомит всех желающих с экологическими и социальными инициативами района. «Зелёный город» ― одна из некоммерческих организаций, выигравших конкурс на грант губернатора Ленинградской области.

Вечером гостей ждет концерт. Ежегодный фестиваль руками местных сообществ, традиционно, проходит в Глобальную неделю действий для достижения Целей устойчивого развития ООН, что объединяет наш регион со всем миром в стремлении сделать своими руками мир вокруг лучше, а свои повседневные привычки ― безвредными для окружающей среды. Про свои успехи и трудности, возникающие на этом пути, а также про простые способы поддержать значимые для города инициативы, расскажут такие некоммерческие организации, как «Раздельный сбор в Гатчине», «Крышечки Доброты», благотворительный фонд «Благо Дари», благотворительный магазин «Лепта», «Школа третьего возраста», «Фримаркет в Гатчине» и многие другие.

Также в рамках экологического фестиваля пройдёт акция «Зелёный обмен» — бесплатный обмен комнатными и садовыми растениями. С 13:00 до 14.00 на площадке «Юность» любой желающий сможет поделиться своими растениями (семенами, рассадой, черенками) и взамен выбрать любое понравившееся.

Ранее в рамках фестиваля состоялся велозаезд и установка малых архитектурных форм в сквере, подаривших вторую жизнь деревянным заготовкам. Также прошли мастер-классы по росписи кормушек и экскурсия по парку с орнитологом, во время которой домики для птиц заняли свои места в живой природе.