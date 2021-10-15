Шкрабы голодают, или 75 тысяч на продукты для Минобразования

7-го октября в дежурную
часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от заместителя директора
одного из техникумов. Днем ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина,
представившийся сотрудником Министерства образования. Он обратился к
заместителю директора по имени-отчеству и заявил, что нужно срочно заплатить за
продукты питания для руководства. Надо найти терминал и перевести деньги на
указанный номер телефона.
У заместителя директора
сначала не возникло никаких сомнений в том, что к нему обратились из
Министерства образования – его же назвали по имени-отчеству! Оригинальная
просьба звонившего его тоже, видимо, не удивила. Он направился в магазин
«Связной» и через терминал сделал шесть переводов на общую сумму 75000 рублей.
После того, как перевел деньги, понял, что стал жертвой мошенников, и
отправился в полицию.
Возбуждено уголовное
дело.