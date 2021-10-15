Шкрабы голодают, или 75 тысяч на продукты для Минобразования

Шкрабы голодают, или 75 тысяч на продукты для Минобразования

«Шкрабы голодают», - телеграмма с таким текстом пришла однажды Ленину из провинции. «ШкРабы, – пояснил Луначарский, – это новое обозначение для школьных работников». Ленин страшно возмутился – что за безобразие назвать таким отвратительным словом учителя! Что происходит у нас? Под предлогом оплаты продуктов питания для руководства у сотрудника администрации учебного заведения мошенник под видом работника Министерства образования выманил 75 тысяч рублей.

Рубрики : Криминал     15 Oct 2021

7-го октября в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от заместителя директора одного из техникумов. Днем ему на мобильный позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Министерства образования. Он обратился к заместителю директора по имени-отчеству и заявил, что нужно срочно заплатить за продукты питания для руководства. Надо найти терминал и перевести деньги на указанный номер телефона.

У заместителя директора сначала не возникло никаких сомнений в том, что к нему обратились из Министерства образования – его же назвали по имени-отчеству! Оригинальная просьба звонившего его тоже, видимо, не удивила. Он направился в магазин «Связной» и через терминал сделал шесть переводов на общую сумму 75000 рублей. После того, как перевел деньги, понял, что стал жертвой мошенников, и отправился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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