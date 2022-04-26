130 тысяч за «Русский балет»

Весенний призыв идет по плану. Этой весной в Гатчине и районе в Вооруженные силы будет призвано 170 новобранцев – немного меньше, чем обычно. На призывной пункт по повестке уже явились призывники Гатчины, Сиверского и других поселений. По данным медкомиссии, в процентном соотношении годность к призыву с каждым годом увеличивается.