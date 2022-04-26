130 тысяч за «Русский балет»
Мошенники выудили у женщины крупную сумму денег под предлогом продажи палладиевой монеты и серебряных ложек.
Рубрики: Криминал
24-го апреля следователь следственного управления УМВД России по Гатчинскому району возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ: мошенничество. В полицию поступило заявление от потерпевшей.
Неизвестный злоумышленник, путем обмана и злоупотребления доверием, предложил продать палладиевую монету госбанка СССР «Русский балет» номиналом 25 рублей и серебряные ложки – шесть штук. Покупательница сделала несколько денежных переводов на банковскую карту, номер счета которой продиктовал ей преступник. Всего было переведено 130 тысяч рублей. Деньги исчезли, палладиевой монеты так никто и не увидел.
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