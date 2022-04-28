Светлана Радионова и Фёдор Конюхов дали старт II премии «Экология – дело каждого»

«Мы решили сделать международную премию ежегодной. Потому что считаем экологию очень важной темой. Нужно менять отношение людей к сохранению природы и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых – обратить внимание на то, что их волнует, – заявила Светлана Радионова на встрече с Федором Конюховым. – В прошлом году мы получили почти 10 тысяч заявок на конкурс, и поверьте, детей и подростков волновали такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных и растений. Мне важен каждый голос в поддержку экологии. Поэтому я рада, что к нам присоединились Вы, Фёдор Филиппович – известный и любимый многими путешественник, который многое видел в жизни, ценит природу и то, что её окружает. Спасибо, что поддержали премию и понимаете, что экология – дело каждого».

По словам Светланы Радионовой, чрезвычайно важно, чтобы активисты, общественники и обычные люди также прилагали усилия и заботились об окружающем нас мире, привлекали внимание к проблемам экологии. Участие в «зеленых» акциях и проектах, как считает глава Росприроднадзора, должно стать осознанным выбором каждого человека, потому что каждый из нас несёт ответственность за мир вокруг. В свою очередь Фёдор Конюхов сообщил, что для него важна экологическая повестка, потому что она позволяет людям оставаться романтиками. «Почему я говорю о романтике? Если человек романтик, он не будет вредить природе, загрязнять Землю, потому что в первую очередь он любит людей всем сердцем. Когда я познакомился со Светланой Геннадьевной, первое что увидел – у нее горят глаза, она романтик и любит нашу Россию. Мы живем вместе на одной планете и поэтому одинаково важно, чтобы деревья росли и в Африке, и в Сибири. Я был на всех континентах и многое видел. Одно усвоил: нашу планету и мир создал Господь Бог, и он создал ее очень красивой. Нет на земном шаре некрасивых мест, некрасивых людей или чего-то плохого, потому что Господь Бог не мог создать уродливое... А детская премия – прекрасная инициатива и очень нужная, поздравляю всех с началом проекта этого года», – сказал Фёдор Конюхов.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» объявила новый сезон с 1 марта по 1 октября 2022 года. С этого года в премии смогут участвовать дети 6 лет и подростки 17 лет. При этом в индивидуальных номинациях будет три возрастные категории: от 6 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. Изменения нового сезона премии коснулись и числа номинаций. Дети и подростки смогут соревноваться по 9 номинациям, среди которых 7 – индивидуальных и 2 – командные. Так в индивидуальном первенстве творческие работы будут в номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESGпоколение». Команды смогут принять участие в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Акции, флешмобы, групповые зарядки, экологические заплывы и другие инициативы, где участвует больше одного конкурсанта, могут быть представлены именно в этих номинациях. Креативные и нестандартные решения приветствуются во всех работах. Танцы, песни, стихи или рэп могут украсить конкурсные работы.

Ещё одним новшеством года станет номинация «ESG-поколение». Новый тренд не остался в стороне и призван привлечь внимание к этой теме. В новой номинации могут быть представлены работы, посвящённые инициативам в области экологического туризма или разработке концепции нового современного производства, соответствующего экологическим требованиям. Участник может представить свое видение экологичности предприятий или привлечь к проведению экологической акции или флешмобу представителей власти или общественности.

Подать заявку для участия во втором сезоне можно на сайте премии www.экологияделокаждого.рф Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри. Помимо призовых первых, вторых и третьих мест будут предусмотрены специальные призы от жюри, поощрительные подарки и Гранпри. Смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России – все это ждет победителей и призеров.

Сайт: https://экологияделокаждого.рф

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Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»