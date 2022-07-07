Область перевыполнила план по лесовосстановлению

Комитет по природным ресурсам подвел итоги весеннего лесокультурного сезона.

Мероприятия по искусственному лесовосстановлению на землях лесного фонда выполнены на общей площади 6,6 тыс. га, 101% к плану. Кроме того, компенсационное лесоразведение, на территориях ранее не покрытых лесом, прошло на площади 147,4 га, агротехнические уходы проведены на площади порядка 4 тыс. га, дополнение лесных культур ― на площади 1,7 тыс. га.

Мероприятия по воспроизводству лесов по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» продолжатся в осенний период текущего года.

Согласно нацпроекту, к 2024 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади выбытия лесных насаждений в результате сплошных рубок и гибели должно составить 100%, в Ленинградской области по итогам 2021 года показатель составил 98,9 %.