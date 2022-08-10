Экомилиция – за чистоту и днем, и ночью

Подведены итоги первых 8 месяцев работы областной экомилиции. Ее сотрудники совершили более 600 оперативных выездов в 18 районах Ленинградской области ― по обращениям ленинградцев через социальные сети и «Зеленую линию» эконадзора.

Чаще всего неравнодушные ленинградцы оперативно передают сведения по экопреступлениям: незаконному размещению строительных отходов на землях лесного фонда или в придорожной зоне, организации стоков в водоемы.

Также жителей региона беспокоят причины и источники неприятного запаха, поэтому совместно с активистами локально экомилиция организовывает дневные и ночные рейды с забором проб воздуха на превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. В общей сложности совместно жители и экомилиция поработали ночью более 30 раз, при этом время прибытия на место, как правило, составляет около 10 минут.

По итогам совместной рейдовой работы с ГИБДД в Ломоносовском, Всеволожском, Гатчинском и Кингисеппском районе для профилактики образования свалок инспекторы ведомства проверили более 500 мусоровозов на наличие разрешений. Из них 66 получили административный штраф.