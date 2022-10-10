«Новый Свет – Эко» об устранении замечаний
Как сообщает ООО «Новый Свет – Эко», в рамках реализации комплекса мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Природоохранной прокуратурой Ленинградской области 7 октября 2022 г., состоялось совещание руководства и специалистов ООО «Новый Свет-ЭКО» с представителями ООО «ДИУС-ЛАБ» (резиденты ИЦ «Сколково»).
Рубрики: Экология
По результатам встречи оформлен протокол с решением рассмотреть возможность установки на полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО» опытной экспериментальной установки по обращению с фильтратом.
Одновременно с этим, заключен договор с ООО «Строй Актив» на выполнение инженерного обследования с разработкой мероприятий по внедрению технических решений по очистке фильтрационных вод на полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО».
Источник: ООО "Новый Свет - Эко"
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