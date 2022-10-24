За экоплакаты – гаджеты

Прием заявок на конкурс «Экоплакат» продлится до 10 декабря. Принять участие в нем могут учащиеся областных школ, которые присоединились к программе по сбору и переработке электронных отходов «Школа утилизации: электроника». Она действует в Ленинградской области с 2020 года, за это время в нее вошли 320 бюджетных учреждений, среди который 40 школ.

Ребятам необходимо подготовить плакат с призывом к сверстникам и родителям принести отработавшую технику на утилизацию в день вывоза электронных отходов из учреждения, а педагогам организовать в школе выставку работ, фотографии которой разместить на сайте, в социальных сетях. Затем заполнить и направить анкету вместе с работой на электронную почту info@eko-fond.ru с пометкой: «Конкурс экоплакатов». При подведении итогов будет оцениваться не только художественная выразительность, но и эффективность мотивационного плаката. В конце года на тожественной церемонии победителям вручат премиальные смартфоны и планшеты.

Если школа еще не успела присоединиться к программе «Школа утилизации: электроника», то образовательному учреждению зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования в разделе электроника https://eko-fond.ru/electronics/#register