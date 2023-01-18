265 тысяч за «персональные данные»

В Сиверский отдел полиции обратилась 35-летняя жительница Сиверского, преподаватель, которой 13 января через мессенджер WhatsApp поступил звонок. Мужской голос представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее персональные данные находятся под угрозой. Под какой именно «угрозой», не уточнил. После чего перевёл звонок на якобы представителя Центрального банка России, который проверил кредитную историю преподавательницы. Затем перевели звонок на «сотрудника департамента безопасности». Этот представился как Шилов Андрей Витальевич и сообщил, что в целях пресечения возможных противоправных действий необходимо взять и сразу же закрыть кредит путем перевода взятых в кредит денег на специальный счет.

Взаимосвязь между противоправными действиями неких преступников, покушающихся на персональные данные, и кредитом весьма туманна. Как деньги, взятые в кредит и отправленные на какой-то счет, могут помешать злоумышленникам? К сожалению, потерпевшая не задалась этим вопросом и, главное, не обратился за разъяснениями в банк. Вместо этого через мобильное приложение банка оформила потребительский кредит на сумму 320000 руб. В магазине в Военном городке в Сиверском сняла в банкомате 265 тысяч и сразу перевела на номер счета, продиктованный мошенниками.

Ущерб оказался существенным. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество в значительном размере.