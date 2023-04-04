Новоселье для птиц в Приоратском парке

Ребята вместе с родителями смастерили семь скворечников и один большой гоголятник, которые они решили подарить Приоратскому парку Гатчины. Сотрудники Паркового агентства помогли разместить птичьи домики на деревьях в районе Водонапорной башни, а гоголятнику нашли место на берегу Филькиного озера.

В завершение акции сотрудники сектора культурных программ Паркового агентства провели для юных орнитологов тематическую викторину о пернатых, обитающих в Приоратском парке. Ребята оказались подкованными и на многие вопросы отвечали правильно. А благодаря фотографиям Дарьи Меркуловой участники акции смогли рассмотреть неуловимых птичек крупным планом.

Благодарим ребят из 5К, 5Б и 6Г классов Гатчинской школы № 9, коллектив школы и директора Нину Сергеевну Ковалеву за участие в акции, а также особое отношение к экологическому воспитанию подрастающего поколения.

ГБУК ЛО Парковое агентство