Злата Осокина - победитель Первенства России
В Пензе на базе Дворца спорта «Буртасы» завершилось Первенство России по спортивной гимнастике.
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По итогам выступления гатчинская спортсменка Злата Осокина стала абсолютной победительницей первенства России в многоборье по программе мастеров спорта.
Отличных результатом добилась спортсменках и в выступлениях на отдельных снарядах. Злата завоевала золото в опорном прыжке, серебро в вольных упражнениях и бронзу в упражнениях на брусьях по программе мастеров спорта.
По итогам турнира Злата Осокина стала первой в медальном зачете, завоевав четыре награды, две из которых – золотые.
Тренируется Злата в Гатчинской ДЮСШ № 1 под руководством Марины Стяжкиной.
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