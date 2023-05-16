Злата Осокина - победитель Первенства России

По итогам выступления гатчинская спортсменка Злата Осокина стала абсолютной победительницей первенства России в многоборье по программе мастеров спорта.

Отличных результатом добилась спортсменках и в выступлениях на отдельных снарядах. Злата завоевала золото в опорном прыжке, серебро в вольных упражнениях и бронзу в упражнениях на брусьях по программе мастеров спорта.

По итогам турнира Злата Осокина стала первой в медальном зачете, завоевав четыре награды, две из которых – золотые.

Тренируется Злата в Гатчинской ДЮСШ № 1 под руководством Марины Стяжкиной.